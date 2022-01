ŠOKUJÚCI prípad v Miloslavove: Tínedžeri vylákali dievča (11) do bývalého družstva! Dobitá skončila v nemocnici

MILOSLAVOV – Hrôza a des! Tak by sa dalo opísať to, čo sa dialo za bránami starého družstva v satelitnej obci pri Bratislave! Skupina 16-ročných chlapcov a dievčat totiž mali vlákať do priestoru maloleté 11-ročné dievča, do ktorého mali liať alkohol, dôjsť malo aj k napadnutiu. Vecou sa už zaoberá aj polícia a celú vec odsudzuje aj starosta obce Miloslavov.

Celé sa to malo stať ešte v nedeľu 2. januára vo večerných hodinách. Podľa portálu cas.sk mala skupina 16-ročných tínedžerov vlákať do areálu bývalého družstva v obci Miloslavov časť Alžbetin dvor 11-ročné dievča. V priestore starej budovy potom mali výrastkovia liať priamo do hrdla dievčaťa alkohol a dôjsť malo aj k fyzickému napadnutiu.

Celej veci sa mali prizerať aj dve staršie dievčatá, ktoré si to celé natáčali a fotografovali. „Mali to všetko pripravené a asi to plánovali už dlhšie. Najprv jej liali priamo do hrdla alkohol a zrejme aj pár schytala,“ povedal zdroj portálu, podľa ktorého je dievča z normálnej rodiny, v ktorej obaja rodičia pracujú.

Následne, po zverstvách, ktoré prežila, skončila v nemocnici – v Národnom ústave detských chorôb. „Národný ústav detských chorôb nie je oprávnený poskytovať informácie o pacientoch bez súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa,“ vyjadrila sa na margo zdravotného stavu maloletej hovorkyňa Národného ústavu detských chorôb Dana Kamenická.

Budova bývalého družstva je vhodnou skrýšou pre rôzne skupiny obyvateľstva. Starosta obce Milan Baďanský už viackrát vyzýval rodičov, aby svoje deti poučili, že ide o súkromný pozemok a nemajú tam chodiť. Priestor však nik nestráži a je mimo hlavnej cesty, okolo je len rozsiahly pozemok a kúsok ďalej aj zástavba rodinných domov. Poslednú takúto výzvu zverejnila samospráva v lete 2020. „Okrem vulgárneho správania sa riskujú svoje zdravie šplhaním sa po starých budovách družstva, z ktorých zhadzujú stavebný materiál. V piatok už bola privolaná aj polícia a záchranka,“ napísala samospráva v tom čase na sociálnej sieti. Rovnako vyzval majiteľa družstva, aby zabezpečil pozemok proti vniknutiu. Zrejme však bez výsledku.

Na mieste sme sa boli pozrieť na vlastné oči - išlo o niekoľko spojených budov, kde boli vylámané okná a neporiadok. Na pozemok nie je náročné sa dostať - kúsok od vrátnice je totiž prestrihnutý plot, cez ktorý sa dá jednoducho vniknúť dnu. Vzhľadom na množstvo odpadu však nešlo o ojedinelú návštevu nezvaných "hostí". Na mieste boli aj poprestrihované ohraďovacie pásky. V obci sa dokonca hovorí, že jedna z útočníčok má byť z policajnej rodiny. Obyvatelia obce o tom otvorene písali aj v skupinách na sociálnych sieťach vytvorených pre miestnych. Vo veci sme oslovili aj políciu, informácie budeme aktualizovať o ich stanovisko.

Ustrážiť deti je náročné, tvrdí starosta

Podľa slov Baďanského je situácia, ktorá sa stala v nedeľu, poľutovaniahodná. „Bohužiaľ, ani situácia, že školy vyučujú dištančne, neprospieva situácii. V minulosti v spolupráci so školou sme posielali list rodičom, aby usmernili svoje deti a zakázali im zgrupovať sa v areáli bývalého družstva,“ napísal Baďanský pre Topky.sk. Ako dodal, družstvo pravidelne opravuje poškodené oplotenie, starosta občasne dokonca monitorovali aj pohyb v areáli aj s pomocou polície, no ustrážiť dospievajúce deti je náročné.

„A to aj pre rodičov, vzhľadom na to, akú dobu žijeme. Verím, že aj táto situácia bude mementom a odstrašujúcim príkladom, že sa už nič také nestane. Budem kontaktovať aj pani riaditeľku miestnej základnej školy a radu školy, aby sme spolu s rodičmi hľadali riešenie a prevenciu,“ dodal Baďanský, ktorý verí, že tento ohavný čin bude riadne vyšetrený a voči príslušným osobám bude vyvodená patričná zodpovednosť.

Polícia už vec rieši

„Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyšetruje okolnosti napadnutia maloletého dievčaťa, ku ktorému malo prísť v priebehu dňa (02.01.2021) v Miloslavove. Vzhľadom k citlivosti prípadu bližšie informácie nebudeme zverejňovať,“ uviedli policajti.

