Známy publicista: Koalícia na zmenu ústavy nepotrebuje okrúhly stôl, zmluvu ignorujú všetci

Povedal to publicista Juraj Hrabko v súvislosti s ambíciou predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) zvolať na túto tému okrúhly stôl. Kollár o rokovaní hovoril po tom, ako téma neuspela na koaličnej rade. "Môžem urobiť len jednu vec, že zvolám na začiatku januára okrúhly stôl, kde pozvem všetkých čelných predstaviteľov koaličných a opozičných strán, ktoré sú etablované v parlamente, a budem sa snažiť nájsť riešenie, ako to podať," povedal Kollár v rozhovore.

Koaličnú zmluvu ignorujú všetci koaliční partneri

Podľa Hrabka dávajú takto voličom nádej, že k zmene môže prísť. "Ale k nej nepríde. Bude iba tak, ako sa vládna koalícia dohodne," zdôraznil Hrabko. Ak by sa Kollár pokúsil hľadať podporu pre zmenu ústavy u šéfa Smeru-SD Roberta Fica, napokon na to podľa Hrabka doplatí. V súvislosti s tvrdením lídra OĽANO Igora Matoviča, že SaS ignoruje koaličnú zmluvu, keď si necháva rezort spravodlivosti patriaci strane Za ľudí, Hrabko povedal, že koaličnú zmluvu ignorujú všetci koaliční partneri, nie iba SaS.

Hrabko víta zálohovanie plastových fliaš a plechoviek

Na Slovensku sa začalo zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. Hrabko to víta. "Netýka sa to len Slovenska, ale životného prostredia na celej planéte. Všetci poznáme tie zábery, aké problémy plasty dokázali narobiť," uviedol Hrabko. Kým si ľudia zvyknú, môže podľa neho dochádzať k drobným problémom, napríklad, ak zákazník nepočíta s tým, že obal je zálohovaný a dozvie sa to až pri pokladni. Dá sa to však podľa neho riešiť normálnym spôsobom. "Ak sa vám cena nepáči, nechať si tovar odblokovať," uzavrel Hrabko.