Slovensko má podľa publicistu podporovať diplomatické riešenie krízy na Ukrajine

„Ako malý hráč, by sa Slovensko malo snažiť podporovať diplomatické riešenie. Hľadanie dohody, rôznymi kontaktmi pomáhať k tomu, aby sa situácia riešila diplomatickou a nie vojenskou cestou,“ povedal v diskusii v TASR TV. Slovensko by podľa neho malo mať jednotnú zahraničnú politiku, vystupovať zrozumiteľne a priamočiaro. „K tomu, samozrejme, patria aj jednoznačné stanoviská vlády. Člen vlády nemôže povedať, že Krym je ruský, ruský už aj ostane a poďme s Rusmi obchodovať. To nie je jednotná zahraničná politika,“ upozornil Hrabko v reakcii na vyjadrenie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS).

Na margo opakovaného rokovania Bezpečnostnej rady SR na tému krízy na Ukrajine Hrabko povedal, že rada je iba poradným orgánom vlády. „Nemá žiadne rozhodovacie právomoci. Jeho úlohou je dodať vláde podklady, na základe ktorých bude môcť kvalifikovane rozhodnúť,“ uviedol Hrabko.

Chýbajúca verejná diskusia

Podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) stoja na čele vlny nenávisti a dezinformácií v súvislosti s obrannou zmluvou medzi Slovenskom a USA, politici z predchádzajúcej vlády, ktorí dohodu kedysi pripravovali. Podľa Hrabka je toto tvrdenie pravdivé v tom, že rokovania o texte dohody sa začali už v predchádzajúcom volebnom období. „Ale nie je pravda, že tí, ktorí ju pripravovali, o tom dnes šíria dezinformácie. Nemyslím si ani, že dezinformácie šíri pani prezidentka. Pritom interpretačná doložka, na ktorej trvá pani prezidentka, v podstate kopíruje výhrady tých, čo dohodu kedysi pripravovali,“ poznamenal Hrabko.

Vláda sa podľa neho mala pokúsiť dosiahnuť ohľadom obrannej zmluvy aspoň čiastočný konsenzus aj s niektorými opozičnými stranami. „K tejto situácii ohľadom obrannej zmluvy nemuselo vôbec prísť. Rozumná vláda by rokovala aj so stranami ako Smer-SD a Hlas-SD, aj preto, že v minulosti dohodu pripravovali. Rozumná vláda by nechcela, aby sa takto vybičovali emócie,“ konštatoval Hrabko.

Chýbajúca verejná diskusia pred finalizovaním textu zmluvy podľa Hrabka nie je silnou, ale z politického hľadiska slabou stránkou vládneho postupu. „Opozícia v prípade obrannej zmluvy vycítila slabinu vlády, teda, že rozhoduje silou a nie dohodou a túto slabinu sa snaží využiť,“ zhrnul na margo stredajšej (26.1.) demonštrácie Smeru-SD, Hlasu-SD, Slovenskej národnej strany a hnutia Socialisti.sk, ktorej súčasťou bol aj protest proti obrannej zmluve.