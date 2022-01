Visolajský poukázal na obrovský problém: Omikron vo veľkom napáda malé deti! Rekordné čísla v nemocniciach

Doteraz máme na Slovensku identifikovaných 11 prípadov variantu omikron, no vedci a odborníci dvíhajú varovný prst, že situácia je zrejme oveľa horšia. Variant omikron je ešte viac infekčnejší, ako bola delta a má na sebe naviazaných až 32 mutácii (delta mala 9). Podľa najnovších správ by však mal byť infekčnejší, ale mal by spôsobovať mierne priebehy, ktoré by nemali spôsobiť taký nápor na nemocnice. To považujú kompetentní za dobré správy.

Archívne VIDEO Lengvarský: Omikron nás môže prekvapiť! Pri povinnom očkovaní sú dve možnosti, zvažujeme ho aj plošne

Lekár pediater Peter Visolajský, ktorý je členom Ústredného krízového štábu, však tvrdí opak. Nie však v prípade dospelých, ale detí. Zamýšľa sa totiž, prečo štát mešká s očkovaním malých detí od 5 do 11 rokov. Podľa pôvodného plánu sa totiž mala táto veková skupina už dávno očkovať, zatiaľ sa však tak nedeje. „Prečo Česko, Maďarsko aj Poľsko už dva týždne očkuje deti od 5 do 12 rokov a my nie? Nová mutácia omikron sa podľa dostupných údajov javí ako menej riziková pre jednotlivca z pohľadu jeho ohrozenia na živote či vážneho priebehu. Problém omikronu však je, že sa infikuje naraz obrovské množstvo ľudí,“ upozornil Visolajský s tým, že ak aj spôsobí menej závažných priebehov, existuje veľké riziko, že pri tak obrovských počtoch hospitalizovaných budú nemocnice opäť preťažené. Čo je zlá správa pre kohokoľvek, kto bude potrebovať pomoc v nemocnici.

Zdroj: Getty Images

Rekordná vlna detí v nemocniciach

Rovnako zlou správou je aj doteraz nevídaný vysoký počet detí, ktoré pre omikron končia v nemocniciach. Tie dosahujú v Juhoafrickej republike, USA a vo Veľkej Británii rekordy. „Prvé informácie z Juhoafrickej republiky hovoria o takomto spektre ťažkostí detí v nemocniciach s Covidom: „Podrobné klinické informácie získané od 139 zo 183 (76 %) prijatých detí (≤ 13 rokov): Symptómy zahŕňali horúčku (47 %), kašeľ (40 %), vracanie (24 %), ťažkosti s dýchaním (23 %), hnačku (20 %) a kŕče (20 %) a ďalšie. Väčšina detí dostávala štandardnú starostlivosť na oddelení (92 %), pričom 31 (25 %) dostávalo kyslíkovú terapiu. Sedem detí (6 %) bolo ventilovaných, štyri deti zomreli. Všetky deti a väčšina rodičov, pre ktorých boli dostupné údaje, boli neočkované.",“ upozornil Visolajský s tým, že mesiac po omikron detskej vlne príde ďalší problém – a tým je postcovid.

Ide o problémy, ktoré sa objavia ako následky ochorenia a trvajú dlhé týždne či mesiace. U detí spôsobuje najmä multisystémový zápal MIS-C. Ide síce o liečiteľné ochorenie, ale len za predpokladu, že sa odhalí včas a včas sa nasadí liečba. Dieťa je však v ohrození života. "Ako pediater som takýchto detských pacientov zažil viackrát, a veľmi by som si prial, aby som ich pred takým ťažkým ochorením mohol ochrániť,“ uviedol. Pozrel sa preto, aké opatrenia pripravili kompetentní na to, aby ochránili deti pred variantom omikron. Tie však povzbudivé nie sú.

Zdroj: Getty Images

Chaotické usmernenia

Pripomenul, že 25. novembra schválila Európska lieková agentúra očkovanie detí do 12 rokov, pričom uviedli, že sa na to môže použiť aj „dospelácke“ balenie vakcíny, treba však namiesto 0,3 mililitra vakcíny natiahnuť len 0,1 mililitra. Vtedy však Slovensko povedalo, že si počká na detské balenia vakcín, aj keď susedné štáty začali vo veľkom očkovať deti aj dospeláckymi baleniami. Keď detské dávky prišli na Slovensko, stále sa nezačalo očkovať. Následne, po viacerých vyjadreniach hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre pediatriu Eleny Prokopovej o tom, že Slovensko začne deti očkovať hneď, ako prídu detské balenia vakcín, sa stala bizarná situácia. Prokopová totiž medzi sviatkami rozposlala všetkým pediatrom a obvodným lekárom, že deti môžu po vzore iných krajín očkovať dospeláckym balením.

Zdroj: Getty Images

„Napriek tomu, že máme na Slovensku už dva týždne detskú vakcínu a aj z dospeláckeho balenia je schválené očkovanie, slovenskí rodičia môžu síce objednať svoje dieťa (do 12 rokov) na očkovanie, ale termíny nedostávajú - najskorší termín som našiel na 5.1.2021 a aj to len do troch veľkých miest. Napr. v Nitre sme termín stále nedostali,“ uviedol Visolajský. Poukázal na to, že ak sa obvodný lekár rozhodne očkovať, zvyčajne trvá dva týždne, kým prídu vakcíny. Následne ďalšie dva týždne sa tvorí imunita. A tu nastáva kameň úrazu – Visolajský sa obáva, že ak sa omikron vlna začne od polovice januára, nezabezpečíme dostatočnú ochranu tých detí, ktoré sa rodičia rozhodli zaočkovať.

„Na rozdiel od Česka, Maďarska, Poľska a väčšiny Európy. Univerzálna výhovorka MZ SR na slabú zaočkovanosť Slovenska je, že tu máme veľa antivaxerov. Ale skutočne MZ SR spravilo pre včasné očkovanie všetko ? Dnešná situácia predstavuje pre naše deti počas omikron vlny riziko nielen z presiahnutia našich výrazne poddimenzovaných nemocničných a ambulantných pediatrických kapacít, ale aj riziko z vysokého výskytu postcovidových následkov, z ktorých najzávažnejší je MIS-C,“ napísal Visolajský na záver s tým, že ak by sa deti na Slovensku začali očkovať včas, mohli sa tieto riziká výrazne znížiť.