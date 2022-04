Skeptický Visolajský: Aký rozpočet na armádu nás ochraní pred Putinom? Treba investovať inde, TOTO je dôvod!

BRATISLAVA – Situácia na Ukrajine sa ani po vyše dvoch mesiacoch nezlepšuje a boje naďalej pokračujú. Veď vojna je len pár kilometrov od našich hraníc, ktorú vyprovokovala invázia Ruska na Ukrajine. Stále častejšie preto počúvame o tom, ako je potrebné navýšiť rozpočet na obranu. Lekár Peter Visolajský si však nemyslí, že by to v prípade núdze pomohlo.

24. februára tohto roku sa celý svet zmenil. Môže za to ruská invázia na Ukrajine, ktorá trvá už vyše dva mesiace. Lekár a pediater Peter Visolajský poukázal na to, že pár kilometrov od našich hraníc prebieha strašná vojna, ku ktorej sa vo veľkom vyjadrujú slovenskí politici a ministri. Jednou z hlavných tém je v súčasnosti to, či by sa nemal navýšiť rozpočet slovenskej armády.

„Ale ja sa pýtam, aký rozpočet armády nás ochráni pred napadnutím napr. Ruskom? Koľko miliárd eur? Aký rozpočet našej armády zastraší Rusko pred útokom na Slovensko? Nemyslím si, že zvýšenie finančných prostriedkov na obranu nás samé o sebe ochráni pred vojnou. Na Ukrajine vidíme, že jediné, čo nás ochráni, je vzťah ľudí k svojej krajine. Bez toho nám budú drahé tanky, stíhačky a pušky nanič,“ poukázal Visolajský. Ako ozrejmil, osobne ho neupokojuje, či budú na Slovensku drahé tanky či stíhačky. Naopak, znervózňuje ho pomyslenie na to, ako by svoju krajinu ochránil človek, ktorému štát dlhodobo nevie zabezpečiť liečbu pre chorého rodinného príslušníka či dobré vzdelanie detí.

A to z dôvodu, že obrana našej krajiny stojí a padá na vzťahu obyvateľov k Slovensku. „A to zvažuje každý agresor pred útokom. Nie koľko má daná krajina tankov a ako je spokojný minister obrany s rozpočtom. Ale či danú krajinu budú jej obyvatelia brániť aj v tej najmenšej dedine. Výdavky na armádu totiž nerobia vlastenectvo. Tak, ako dnes nie sme hrdí na slovenské delá a tanky v čase druhej svetovej vojny, ale môžeme byt hrdí na SNP, kde obyvatelia Slovenska povstali za vlastnú krajinu a bránili ju až do krvi,“ upozornil Visolajský. Z toho dôvodu si myslí, že pre Slovensko je oveľa dôležitejšie fungujúce zdravotníctvo, školstvo či súdnictvo a polícia, ako miliardové stíhačky, tanky a ďalšie vojenské vybavenie.

Podľa jeho názoru nie je politik štátnikom, ak píše na sociálnych sieťach sebavedomé statusy či pošle našim susedom nejakú zbraň., pretože ruského prezidenta Vladimira Putina podobné aktivity len rozosmievajú. Dodáva však, že pomáhať vojnovým utečencom je naša povinnosť, rovnako ako pomáhať krajine, ktorú nespravodlivo napadli. „Páni politici a ministri, robte si konečne svoju prácu a zabezpečte pre Slovensko zdravotníctvo, školstvo, fungujúcu štátnu správu a súdnictvo ! Toho sa Putin a jemu podobní boja, nie našich húfnic, či vašich macherských facebookových statusov,“ uzavrel Visolajský.