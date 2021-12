Pripravte sa na novinku! Návšteva potravín vás môže prekvapiť: Ak nakupujete TOTO, čaká vás zmena

BRATISLAVA - Čoraz čistejšie životné prostredie je každým dňom čoraz viac žiadaným cieľom viacerých krajín EÚ a Slovensko nie je výnimkou. Práve preto od nového roka prichádza možnosť recyklovať už aj plastové PET fľaše a plechovky, za ktoré si priplatíme, no v prípade vrátenia nám obchod celú zálohu vráti.

To, ako celý systém funguje, rozoberal denník Pravda. Od prvého januára 2022 si totiž za každú fľašu či plechovku priplatíme 15 centov. Slovensko totiž kráča cestou po vzore ostatných krajín EÚ, ktoré zálohujú PET fľaše a plechovky.

Bez výnimiek

"Zákon o zálohovaní nepozná výnimky. Všetky jednorazové plastové a plechové obaly na nápoje, od 0,1 do 3 litrov, bez ohľadu na to, či sú to slovenské alebo importované značky, bude zálohované 15 centami," tvrdí riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu organizácie Správca zálohového systému Lucia Morvai.

Takto nepoškodené obaly sa budú dať vrátiť do viac ako 2000 predajní po celej krajine. "Do dobrovoľného zberu sa zapojí viac ako 900 našich predajní. To je najviac spomedzi všetkých potravinových reťazcov na Slovensku. Niektoré predajne budú využívať automaty, vo zvyšných predajniach pôjdeme systémom ručného zberu," povedal pre denník Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko.

Ako bude systém fungovať?

Zostáva preto už zodpovedať len tú najdôležitejšiu otázku: Ako bude celý systém fungovať?

Nuž, zákazník vráti fľaše a plechovky do automatu v danej predajni. Prístroj po tomto úkone následne ponúkne na výber buď finančný kredit, teda zálohu za odovzdané obaly (zľavy z nákupu) alebo prípadne dostane vyplatenú zálohu priamo v hotovosti.

Je potrebné zmeniť tento návyk

Je mimoriadne dôležité, aby bol obal pokiaľ v čo možno najpôvodnejšom stave, teda nestlačený hrubou silou tak, ako to niektorí z nás doteraz robievali bežne pri zaobchádzaní s prázdnymi PET fľašami či plechovkami. Automat totiž poškodený obal neprijme. Obal tiež musí byť označený symbolom Z. "Pre zálohový systém je veľmi dôležité, aby sa vrátil obal v pôvodnom tvare, teda čistý, prázdny, nestlačený, s čitateľným čiarovým kódom s označením „Z“ a s vrchnáčikom,“ dodáva riaditeľka Morvai. Automaty príjmu aj obaly bez označenia "Z", teda z rokov 2020 či 2021, no za tie nebude vyplácať zálohy .

A čo reťazce? Sú pripravené?

V záujme novej zmeny boli oslovené aj samotné reťazce s otázkou, či sú na túto zmenu pripravení. Niektorí majú automaty spustené už teraz.

"Predajne Terno a Kraj sú pripravené, systém sme si vyskúšali už vopred, keďže sme mali spustené testovacie prevádzky. Od nového roka systém spúšťame v normálnom režime," povedal Marek Koštrna, marketingový manažér Terno.

"Spoločnosť Lidl spustila prípravy na zálohový systém už v lete 2020. Vo vybraných supermarketoch umožnila zákazníkom odovzdávať plastové obaly a plechovky, pričom za každý kus prisľúbila darovať organizáciám 10 centov na obnovu zelene v mestách," povedal k novoročnej zmene Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidl Slovensko.

Aj obchody značky Billa sú na zmenu pripravené a budú mať dokopy dva typy zálohovacích automatov. Jeden v interiéri predajne a druhý v exteriéri, umiestnený na parkovisku. "Bude vizuálne označený tak, že ho nikto neprehliadne. V tom prípade bude vo vzdialenosti do 150 metrov od vstupu do predajne. Máme otestované obe riešenia podľa typu a možností danej predajne," vysvetľuje Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti BIlla.

