KALENDÁR 2022 nám nepraje: Predĺžené víkendy nečakajte! Z toho, ako vychádzajú sviatky, vás porazí

BRATISLAVA – Ak ste sa tešili na to, že štátne sviatky sa nám budúci rok postarajú o predĺžené víkendy, sklameme vás. Pri pohľade na kalendár je totiž jasné, že tie si užijete iba vtedy, ak sa o to postaráte sami v podobe dovolenky. Väčšina totiž pripadá na utorky a štvrtky.

Ak pracujete od pondelka do piatka, tak už v úvode roka vás možno sklame skutočnosť, že 1. január, teda Deň vzniku Slovenskej republiky pripadá na sobotu. Pozitívom je aspoň to, že do práce nebudeme musieť ísť hneď po novoročných oslavách a pracovný kolotoč sa rozbehne až v pondelok 3. januára.

Už menej radostná správa sa týka sviatku Troch kráľov, ktoré pripadli tento rok na štvrtok.

Zdroj: http://www.thinkstockphotos.com/

Najbližšie voľno nás potom čaká až počas Veľkej noci. Tento rok Veľký piatok pripadol až na 15. apríla a veľkonočný pondelok na 18. apríla.

Pokiaľ ste sa tešili na tradičné májové voľné dni, sklameme vás. Tento rok Sviatok práce (1. máj) a rovnako tak aj Deň víťazstva nad fašizmom (8. máj) pripadajú na nedeľu. Predĺžený víkend nás tak minie.

Nešťastne v roku 2022 pripadol aj 5. júl, kedy máme Sviatok svätého Cyrila a Metoda. Ten bude totiž v utorok.

Zdroj: thinkstock.com

Pozitívom je, že aspoň 29. august, teda Výročie Slovenského národného povstania pripadlo na piatok, a tak si konečne užijeme prvý predĺžený víkend.

Deň Ústavy 1. septembra, ako aj Sedembolestná Panna Mária, ktorú slávime 15. septembra, budú vo štvrtok.

Sviatok všetkých svätých zasa vychádza na utorok 1. novembra. 17. november, teda Deň boja za slobodu a demokraciu bude vo štvrtok.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Veľa voľna navyše nám neprinesú ani vianočné sviatky. Štedrý deň bude totižto v sobotu, 1. sviatok vianočný v nedeľu a 2. sviatok vianočný v pondelok.

Okrem toho 1. január 2023 vychádza na nedeľu, čo znamená, že pracovný týždeň nám začne ihneď po Novom roku.