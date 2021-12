Odmeňovanie policajtov za nočné či víkendové služby sa má zjednotiť

Roman Mikulec

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Odmeňovanie policajtov za službu v noci, cez víkend alebo vo sviatok by sa malo zjednotiť. Ministerstvo vnútra (MV) SR navrhuje zaviesť premenlivý príplatok, ktorý má byť vyplácaný v súlade so skutočne odslúženými hodinami. Cieľom úpravy je tiež motivovať policajtov k skutočnému výkonu takýchto služieb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru predloženej v medzirezortnom pripomienkovom konaní.