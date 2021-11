Škandál s únikmi nahrávok v polícii vrcholí! Po Santusovej pôjdu na detektor aj elitní policajti NAKA

Policajný prezident nepovažuje za pochybenie, že vyšetrovatelia pokračovali v odposluchoch aj po tom, ako nezaevidovali konanie súvisiace s prípadom pytliactva. „To, že sa zaznamenajú iné informácie, ktoré sú relevantné aj do iného prípadu, neznamená to, že sa musia zničiť,“ povedal Hamran. Odkázal na Trestný zákon.

Za bežnú prax Hamran označil aj to, že sa nepýta opäť súhlas sudcu. Dodal, že prípad pytliactva, ktorý bol oficiálnym dôvodom odposluchov, bol rozpracovaný ešte v októbri minulého roka. Člen výboru Marián Saloň (Smer-SD) však podotkol, že odposluchy sa začali realizovať až v júli. Ako zdôraznil Krúpa, úniky zo spisov majú nielen politický, ale aj trestnoprávny dosah. "Ministerstvo vnútra v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom pracujú na nových opatreniach, ktoré by mali obmedziť únik takýchto informácií," informoval.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Výbor sa uskutočnil v utajenom režime. Okrem šéfa polície bol prizvaný aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Vo viacerých médiách boli v októbri zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na chate stretávali šéf Smeru-SD Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Medializovanie nahrávok prišlo po tom, ako prokuratúra informovala, že dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz.

Vyšetrenie Diany Santusovej na polygrafe ešte nie je uzavreté

Vyšetrenie na polygrafe vyšetrovateľky Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diany Santusovej ešte nie je uzavreté, pravdepodobne bude pokračovať. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa a minister vnútra Roman Mikulec (obaja OĽANO) o tom informovali po pondelkovom mimoriadnom zasadnutí výboru. Rokovanie bolo neverejné.

„Vyšetrenie nie je ukončené. To znamená, že Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) vykonal úkon samotného skríningu, poskytol namerané hodnoty ministerstvu a my na základe tých vecí, ktoré vyšli, budeme ďalej pokračovať," priblížil minister s tým, že osobne výsledky zatiaľ nevidel. Zopakoval, že vyšetrenie policajta v NBÚ nie je štandardné. Santusovej však chceli podľa jeho slov vyjsť v ústrety.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Riaditeľ NBÚ Roman Konečný skonštatoval, že podľa NBÚ i kontrolného parlamentného výboru všetko prebehlo v poriadku. „Je to skôr komunikačný rozpor ako rozpor faktografický,“ zhodnotil po výbore.

Ako zdôraznili podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) a člen Marián Saloň (Smer-SD), potvrdilo sa, že sa Santusová neobrátila na NBÚ svojvoľne. Úrad inšpekčnej služby oň požiadal NBÚ, aby jej vyhovel po jej pochybnostiach.

Santusová je bývalou vedúcou špecializovaného vyšetrovacieho tímu zriadeného v pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby. V júli jej pozastavili činnosť. Zdôvodnili to pochybnosťami o jej objektivite a nestrannosti. Aby ich vyvrátila, mala absolvovať aj vyšetrenie na polygrafe.

Zásah polície voči Jánovi Hlinkovi bol v súlade so zákonmi, tvrdí Juraj Krúpa

Použitie donucovacích prostriedkov pri medializovanom zásahu voči občanovi Jánovi Hlinkovi v Prievidzi bolo v súlade so zákonom a predpismi. Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽANO) o tom informoval po pondelkovom mimoriadnom výbore. Na danom závere sa podľa neho zhodol výbor aj s podporou časti opozície.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Je to človek, ktorý je vyšetrovaný v 17 priestupkoch. Bez ohľadu na to, že je to dôchodca a invalid, je to provokatér, ktorý pravidelne robí takéto aktivity," vyhlásil Krúpa. Zároveň povzbudil políciu pri podobných zákrokoch, ktorých cieľom je ochrániť slušných občanov. Aj v súvislosti s ďalšími prípadmi hovorí o "provokatéroch, ktorí nenosia rúška a chodia do obchodných domov a na úrady, snažia sa vyvolávať rozruch a strašia bežných ľudí".

Polície sa zastal aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), a to aj v súvislosti s minulotýždňovým zásahom v piešťanskom obchode. "Neboli porušené žiadne predpisy ani zákony, zákrok bol zákonný, stojím za policajtmi, vyjadrujem im aj policajnému prezidentovi týmto svoju podporu," povedal po výbore, na ktorý bol prizvaný spolu s dočasným policajným prezidentom Štefanom Hamranom.

V súvislosti s povinným nosením rúška Krúpa skonštatoval aj problém v rokovacom poriadku. Predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) listom požiadal o vyjadrenie, ako postupovať, ak člen výboru odmieta nosiť rúško či iný ochranný prostriedok v súlade s aktuálnymi opatreniami. V súčasnosti je podľa neho možné iba výbor prerušiť a po pokračovaní opäť žiadať nasadenie rúška.