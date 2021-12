ROZHOVOR s Lengvarským: Omikron nás môže prekvapiť! Pri povinnom očkovaní sú dve možnosti, zvažujeme ho aj plošne

BRATISLAVA – Minister zdravotníctva je vo funkcii šéfa zdravotníctva prvý rok. Hneď od začiatku musel riešiť najväčšiu pandémiu za posledné obdobie. Povinné očkovanie je podľa neho otázkou času. Ľudia, ktorí sa očkovať nemôžu budú mať výnimku a PCR zadarmo. Opatrenia, ktoré platia do 9. januára sa zatiaľ meniť nebudú. Aj to sa dozviete v rozhovore pre Topky so šéfom rezortu Vladimírom Lengvarským.

Minister hospodárstva Richard Sulík a predseda parlamentu Boris Kollár hovorili tento týždeň o potrebe otvárania reštaurácií. Dôvodom bol pokles hospitalizovaných ľudí pod hranicu tritisíc pacientov. Pred sviatkami sa však nič uvoľňovať nebude, dôvodom je situácia v nemocniciach.

Čo sa v rozhovore dozviete?

ako minister zdravotníctva zvláda hektické obdobie

čo považuje za najlepší moment a či niečo ľutuje

či sa budú meniť opatrenia a čo si myslí o „orbánovskom modele“, o ktorom hovoril Boris Kollár

pri povinnom očkovaní sa zvažujú dva prístupy, jedným z nich je aj povinné očkovanie od 18 rokov

či budú mať ľudia, ktorí sa nemôžu očkovať výnimku a ako sa preukážu

aká bude štvrtá vlna a čo nám pomôže ju prekonať

Zdroj: Topky/Vladimír Lengvarský

Opatrenia počas sviatkov viac uvoľňovať nebudeme

„Pred sviatkami určite nie, aj vzhľadom na to, že situácia v nemocniciach nie je výrazne lepšia. Máme síce pod tritisíc hospitalizovaných, no stále je pomerne vysoký počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii, JIS-kách alebo oddeleniach intenzívnej medicíny,“ povedal v rozhovore.

Poznámka red.: Rozhovor bol realizovaný pred rokovaním vlády. V stredu vláda schválila otvorenie prevádzok a reštaurácií pre skupinu OP od 3. januára. Môže sa stať, že budú otvorené len pre očkovaných.

„Náročnosť pre zdravotnícky personál tam stále je,“ uviedol s tým, že po 25. decembri príde k ďalšiemu uvoľneniu, ktoré je podľa neho zatiaľ dostatočné. Aj preto sa reštaurácie od soboty určite neotvoria. S ministrom a šéfom parlamentu si sadli a vysvetlili si, prečo to aktuálne nie je dobrý nápad. „Aj vzhľadom na to, čo sa deje vo svete ohľadom omikronu si myslím, že v súčasnosti nie je veľký priestor na uvoľňovanie.“

Tí, ktorí sa nemôžu očkovať, budú mať výnimku a PCR zadarmo

Ak sa budú opatrenia uvoľňovať, skupinou, ktorá pocíti najväčšiu slobodu, budú zaočkovaní a prekonaní. Vo vzduchu však stále visí otázka, čo bude s ľuďmi, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemôžu očkovať. Výnimku si budú môcť uplatniť na základe oficiálneho formulára, ktorý by sa mal spustiť už tento týždeň. „NCZI bude robiť záťažové testy, mali by sme vychytať poslednú muchy. Hlavný hygienik Ján Mikas zahrnie tých, ktorí sa nemôžu očkovať, oficiálne aj do vyhlášky a bude to aj v systéme, ktorý vieme kontrolovať,“ vysvetlil Lengvarský.

Danému človeku pridelia QR kód, ktorým sa bude môcť preukázať, že patrí do skupiny OP a nemôže sa očkovať. „Od týchto osôb sa však bude pri hromadných podujatiach a iných akciách vyžadovať PCR test, ale ten pre nich bude zdarma. Musíme vedieť typy kontraindikácii aj konkrétnych lekárov, ktorí ich predpisujú. Bohužiaľ, boli lekári, ktorí týchto potvrdení vydali veľmi veľa. Týmto spôsobom to chceme kontrolovať,“ dodal.

Za formulár bude zodpovedný lekár. „Kontraindikácií ako takých je málo, napríklad alergia na niektorú zložku vakcíny a potom sú tam ďalšie odborné diagnózy, ktoré však patria k dočasným kontraindikáciám. Trvalých bude možno desiatky, stovky.“

Pri povinnom očkovaní sú dva prístupy

Pri povinnom očkovaní zvažujú dva prístupy. „Prístupy sú možné dva. Buď to bude plošné, či už podľa vekových kategórií, alebo plošne úplne od 18 rokov, alebo to budú vybrané kategórie pracovníkov,“ objasnil s tým, že ide napríklad o zdravotníckych pracovníkov, hasičov, vojakov, policajtov, možno zamestnancov štátnej správy. „Som názoru, že pokiaľ štátna správa niečo presadzuje, mala by ísť príklad a zamestnanci v štátnej správe by mali byť zaočkovaní ako prví, a teda aj povinne.“

Minister Lengvarský je za povinné očkovanie. „Je to štandardný spôsob prevencie chorôb. Situácia okolo očkovania sa, myslím si, veľmi sprofanovala hoaxami a nepravdivými správami,“ uviedol s tým, že to nešíria len ľudia, u ktorých sa to dá predpokladať, ale bohužiaľ aj lekári. „Myslím si, že pri chorobe, ktorej nebezpečenstvo šírenia je väčšie ako pri detskej obrne, kde štandardne očkujeme, je len otázkou času, kedy sa očkovanie proti COVIDU stane súčasťou bežného detského očkovania,“ vyjadril sa minister. Závisí to od vývoja situácie ohľadom ďalších variantov, ale aj od vývoja vakcín.

Ešte nevieme, čo omikron spôsobí

„Štandardné očkovanie je zatiaľ najlepším preventívnym opatrením proti šíreniu chorôb. Myslím si, že čo sa týka verejnosti, s akceptovaním povinného očkovania by nemal byť problém,“ myslí si minister. Tretia vlna je na svojom vrchole a čísla začínajú postupne klesať, no hrozbou je nový variant omikron, ktorý je zatiaľ najinfekčnejším variantom.

Podľa odborníka rezortu má na Slovensku prevládnuť v druhej polovici januára. Aj preto sa minister Lengvarský rozhodol, že sa opatrenia nebudú veľmi uvoľňovať. „Situácia v nemocniciach je stále na hrane, po sviatkoch to síce môže byť lepšie, no je tam tá doba, keď sa začne šíriť omikron. My ešte presne nevieme, ako sa správa čo sa týka hospitalizácií a priebehu COVIDU,“ povedal s tým, že ešte stále tú máme veľkú časť populácie nemáme chránenú očkovaním ani prekonaním ochorenia. Kým sa významne nezvýši zaočkovanosť, zrejme sa budeme stále točiť v kruhu vĺn a opatrení. „Bohužiaľ, áno. Preto už hovoríme o povinnom očkovaní,“ dodal.