Reštaurácie sa OTVORIA od 3. januára: Je možné, že to bude len pre očkovaných! Rozhodne sa čoskoro

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Vláda stále zvažuje možnosť, že by sa prevádzky po novom roku otvárali len pre ľudí zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19, a nie v režime OP (očkovaní, prekonavší). Po stredajšom predvianočnom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO). Stať sa to môže aj v prípade avizovaného otvárania reštaurácií od 3. januára budúceho roka.