KORONAVÍRUS O príspevok požiadalo zatiaľ 5490 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

BRATISLAVA - V pondelok (20. 12.) sa zapojilo do zberu dát pre poskytnutie finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom 5490 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Zber údajov potrvá do stredy (22. 12.) do 22.00 h. Uviedla to hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.