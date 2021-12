AKTUÁLNE Výsledky štúdie premorenosti: Veľké prekvapenie! Viac ako milión Slovákov je bez ochrany

BRATISLAVA - Viac ako polovica ľudí neočkovaných proti ochoreniu COVID-19 nie je chránená protilátkami. Vyplýva to zo štúdie, ktorá sa realizovala vo viacerých lokalitách Slovenska takmer so 4000 účastníkmi. V štúdii skúmali len nezaočkovaných ľudí.

Zároveň pri polovici ľudí, ktorá protilátky mala, boli iba nízkej hodnoty. V utorok o tom informovala epidemiologička Alexandra Bražinová spolu s predstaviteľmi inštitúcií, ktorí sa na štúdii podieľali.

Viac ako milión Slovákov je bez ochrany

Podľa matemarika Richarda Kollára ide o prvé kolo výsledkov, preto zverejnené čísla treba brať s rezervou. Väčšina testov bola urobená ešte predtým, ako v niektorých okresoch narástol počas tretej vlny, kedy dominoval delta variant, počet nových prípadov. Bražinová uviedla, že cieľom štúdie bolo zistiť úroveň protilátok u neočkovanej populácie na Slovensku, aby sme vedeli, ako je populácia premorená (chránená pred možnou infekciou, pozn. red.).

​Z ľudí, ktorí sa zúčastnili štúdie a mali symptomatický priebeh covidu, odhalili stredne vysoké až vysoké protilátky len u necelej polovice, informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišík. "Veľmi zjednodušene, potenciálne milión alebo vyše milióna osôb na Slovensku nie je chránených či už očkovaním, alebo prekonaním," vysvetlil výsledky štúdie Mišík. Vo Veľkej Británii má protilátky až 95 percent ľudí, v iných krajinách dosahovali 75 percent.

Z tých, ktorí COVID prekonali, až tretina nemá žiadne protilátky

Bražinová doplnila, že z ľudí, ktorí prekonali COVID bezpríznakovo, nemá až tretina vôbec žiadne protilátky. Kollár pripomenul, že z ľudí, ktorí sa počas delta vlny stretli s covidom a nie sú očkovaní má väčšina veľmi nízke hladiny protilátok na to, aby ich ochránili pred omikronom. "Najlepšie ich bude chrániť očkovanie," doplnil Juraj Kopáček z biomedicínskeho centra SAV.

Najvyššiu ochranu podľa neho majú ľudia, ktorí ochorenie prekonali a sú aj zaočkovaní, ide o tzv. hybridnú imunitu. Vo všeobecnosti podľa Kopáčka vychádza z predpokladu, že čím ťažší priebeh COVIDU, tým viac protilátok má človek. Odborníci predbežne zhodnotili, že vlna omikronu nebude bez problémov. "Vyzerá to, že sa nemocnice znovu naplnia, len to bude v kratšom čase," skonštatoval Kollár. Najviac obáv vyvoláva to, že by boli lekári nakazení v čase, keď bude najväčší nápor na nemocnice.

