Lekár Sabaka otvorene o pandémii: V takomto svete nechcem žiť! Servítku pred ústa si nedáva

BRATISLAVA – Súčasná situácia na Slovensku sa zlepšuje. To však nedá povedať o atmosfére, ktorá je vytvorená na sociálnych sieťach, Hejty, konšpirácie a dezinformácie sa stali témou číslo jeden a mnohí namiesto odborníkom veria rôznym záujmovým skupinám. Lekár Peter Sabaka však vyzval ľudí, aby sa zamysleli nad jednou dôležitou témou. Či by chceli žiť vo svete, kde by pre vlastné žistné dôvody lekári ohrozovali pacientov.

Spoločnosť sa rozdelila na dva tábory – tých, ktorí veria očkovaniu a lekárom, ktorí tvrdia, že ide o jediné riešenie v boji s pandémiou, a tých, ktorí očkovanie berú za zlo a podľahli rôznym konšpiráciám. Od začiatku pandémie na tému očkovania a aj samotného koronavírusu vzniklo množstvo konšpirácií a hoaxov, ktorým ľudia uverili. A práve týmito dezinformáciami sa častokrát oháňajú. Napríklad tvrdia, že tí lekári a odborníci, ktorí sa postavili za očkovanie, za to dostali zaplatené a inak by to nerobili.

Najmä infektológ bratislavských Kramárov Peter Sabaka už viackrát tento hoax vyvrátil. A vrátil sa k nemu opäť, avšak s novou metódou – vyzval ľudí, aby si predstavili Slovensko, kde by lekári naozaj zo zištných dôvodov vyzývali ľudí na očkovanie. Poukázal na to, že práve tí zodpovední častokrát trpia a prepadnú pocitu, že sú trpiteľmi, aj keď sa riadili protiepidemickými opatreniami a prispeli k lepšiemu Slovensku. „Že tým, že znášame obmedzenia, zatvorené školy, gastro, kultúru, šport a preplnené nemocnice, trpíme aj za tých, čo podľahli dezinformáciám. V skutočnosti ale máme veľké šťastie a ani zďaleka to nie sme my, čo najviac trpíme. Nie len, že vďaka tomu že sme očkovaní, sa nemusíme toľko báť o naše zdravie a životy, ale žijeme aj v omnoho krajšom svete,“ napísal Sabaka na sociálnej sieti.

Ako totiž vysvetlil, naozaj by nechcel žiť vo svete, v ktorom by sa svetoví lídri spikli a vymysleli nebezpečný vírus, ktorí by zabíjal najzraniteľnejších a následne by vyrobili vakcínu, na ktorej by zarábali. Poukázal tak na dva nesmrteľné hoaxy – že sú lekári podplácaní štátom, aby propagovali vakcíny, na ktorých zarobia, a že koronavírus vymysleli mocní na to, aby zredukovali svetovú populáciu.

„V tomto svete lekári, ktorí by mali chrániť život a zdravie, zanedbávajú svojich pacientov. Kvôli vlastnému zisku im klamú, zatajujú hrozivé nežiadúce účinky vakcín a dokonca vraždia pacientov v nemocniciach len pre to, lebo poriadna pandémia sa bez obetí nezaobíde,“ konštatoval Sabaka. V takom svete podľa jeho slov okrem toho lekári zatajujú aj lacné a dostupné lieky, ktoré by mohli každého človeka uchrániť pred hospitalizáciou a ťažkým priebehom len kvôli zisku z vakcín. „Chceli by ste vy žiť v takomto svete? Veriť že tomu naozaj tak je? Ja som šťastný že žijem vo svete kde si ľudia vzájomne pomáhajú pandémiu prežiť a prekonať a kde sa ich spoločným úsilím už podarilo zachrániť milióny životov,“ uzavrel Sabaka.

