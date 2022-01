Lekár Sabaka o štvrtej vlne: Ako dlho nás potrápi? Táto skupina ľudí sa zrejme už nemusí obávať

Lekár Peter Sabaka upozornil, že väčšina odborníkov je presvedčená, že pred ťažkým priebehom koronavírusu v prípade reinfekcie, alebo infekcie po očkovaní nás chráni hlavne bunková imunita sprostredkovaná T-bunkami. "Tá je o veľa menej náchylná na vplyv mutácií na koľko T-bunky rozpoznávajú všetky časti povrchu S-proteínu a nie sú závislé len od rozpoznania malého RBD úseku (kde sa nachádza väčšina mutácií variantu omikron) ako neutralizačné protilátky," uviedol.

archívne video

Poukázal tiež na to, že vedci z Juhoafrickej republiky priniesli dôkazy, že bunková imunita u ľudí, ktorí Covid-19 prekonali, alebo boli očkovaní dvoma dávkami, bez problémov rozpozná aj omikron variant a dokáže tak ochrániť pred ťažkým priebehom. "To podporujú aj výsledky štúdie z Veľkej Británie, ktorá dokazuje, že očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia vyvolaného variantom omikron," uviedol.

Zdroj: SITA/AP Photo/Panagiotis Balaskas

Ďalšou dobrou správou podľa neho je, že variant omikron vyvoláva ťažký priebeh so zlyhaním pľúc menej často ako predošlé varianty. Netreba však zabúdať na to, že ho vyvolať môže. "Vo vysoko zaočkovaných krajinách ako Veľká Británia napriek extrémnym prírastkom nakazených nemocnice zvládajú nápor pacientov a dokonca vo Veľkej Británii klesá počet pacientov na ventilácii," dodal. To, ako sa bude situácia vyvíjať u nás, však zatiaľ nevieme. Vo Veľkej Británii má totiž protilátky proti koronavírusu viac ako 90 percent populácie. U nás je to zrejme významne menej.

Zdroj: Getty Images

"Každopádne budúcnosť nevyzerá až tak zle. Ľudia čo už majú imunitu po očkovaní alebo prekonaní (alebo bo prekonaní a očkovaní čo je asi najvyššia miera imunity) sa už zrejme nemusia obávať. A štvrtá vlna by mala prehrmieť rýchlo. V JAR sa od zaznamenania omikron variantu dostali na vrchol prírastkov nových prípadov za štyri týždne. Vo fáze poklesu už zrejme nebude treba žiadnych väčších opatrení," myslí si.

Zdroj: SITA/Laurent Gillieron/Keystone via AP

Nesmieme však podľa neho prepadnúť prílišnému optimizmu tak, ako sa nám to už stalo aj v minulosti. "Je dôležité aby sa zaočkovalo čo najviac ľudí pred tým, než to tu naplno prepukne v záujme čo najviac zachránených životov," dodal Sabaka.