Z Afriky prišli výborné správy o omikrone! Lekár Sabaka však chladí vášne: Poukázal na dôležitý fakt

BRATISLAVA – Z Južnej Afriky prichádzajú dobré správy. Preprint štúdie hovorí, že pri infekcii variantom omikron je výrazne nižšie riziko hospitalizácie či ťažkého priebehu. Dokonca je nižšie ako v predchádzajúcej štúdii z Veľkej Británie. To, že by sme boli vďaka tomu takpovediac za vodou, sa ale tvrdiť ani zďaleka nedá.

Riziko ťažkého priebehu pri nakazení variantom omikron je podľa tohoto preprintu približne menej ako tretinové. Podľa lekára Petra Sabaku práca síce ešte neprešla recenzným konaním a autori sami uvádzajú, že sú výsledky predbežné, ich pozorovanie zapadá do mozaiky, ktorá vykresľuje omikron variant ako výrazne infekčnejší, ale aj menej smrtiaci.

To však neznamená, že si v nemocniciach môžu vydýchnuť, alebo že sa môžeme prestať chrániť a očkovať. "Ak doposiaľ končilo v nemocnici 5 až 10 percent z infikovaných neočkovaných pacientov, pri omikrone by to podľa tejto štúdie mohlo byť 1,5 až 3 percentá. Pri extrémne rýchlom šírení môžeme mať ale denné prírastky infikovaných neočkovaných aj 10 000 a viac (možno aj ďaleko viac). To by mohlo znamenať 300 pacientov denne, ktorí vyžadujú prijatie do nemocnice. A to rozhodne neznamená návrat k bielej medicíne, ani tak potrebné a očakávané zníženie tlaku na zdravotníkov," uviedol Sabaka.

"Opäť by to nebol problém pri zaočkovanosti 80 až 90 percent populácie, keďže vieme, že vakcíny chránia pred ťažkým priebehom vyvolaným variantom omikron. Preto zas veľmi prosím všetkých, čo šíria dezinformácie o Covid-19, o jeho priebehu, liečbe a o očkovaní, vstúpte si v tento vianočný čas do svedomia a urobte čo je správne," odkázal.

Ako uviedol, v nemocnici ležia v drvivej väčšine pacienti, ktorí sa rozhodne nedajú považovať za tvrdých antivaxerov z presvedčenia. Nedali sa podľa neho očkovať, pretože boli zneistení pretlakom protichodných informácií. "Nedôverovali vedcom, lebo sú tu politici, dezinformačné médiá a alternatívni lekári, ktorí spochybňujú integritu a odbornosť skutočných odborníkov, ktorí chcú ľudom dobre," tvrdí.

"Ak sa nad tým človek ale zamyslí, dezinformátorov od poctivých vedcov, odborníkov a zdravotníkov poznáte ľahko. Dezinformátori šíria neistotu a strach a podporujú nenávisť a egoizmus, zatiaľ čo poctiví vedci a odborníci dávajú ľuďom nádej, zdravotníci im zachraňujú zdravie a životy a spoločne podporujú ducha nesebectva a altruizmu," dodal.