Koalícia lieta v problémoch! Sulíkov poslanec vrátil úder Matovičovi: Tvrdé slová o rozbíjaní vlády

BRATISLAVA – V koalícii to opäť raz poriadne škrípe. Paradoxne sa tak deje potom, ako sa podarilo v parlamente presadiť dve veľké reformy. Ich podpora totiž nebola jednotná a prešli bez hlasov Sme rodina, čo kritizoval Richard Sulík (SaS). To sa už však do celej veci zamiešal Igor Matovič (OĽaNO), ktorý na prekvapenie mnohých uštedril úder práve SaS. Odozva liberálov nenechala na seba dlho čakať.

Olej do ohňa už aj tak napätých koaličných vzťahov prilial Matovič ostrým statusom na sociálnej sieti, kde uviedol, že najkratšia cesta k predčasným voľbám je vyštvať Sme rodina z koalície. "Viem, že ľudia ťahajúci nitky z úzadia už slintajú blahom pri predstave novej vládnej zostavy mafošov z Hlasu, progresívcov z PS a SaS … ale ešte budú musieť chvíľku počkať," napísal.

Najkratšia cesta k predčasným voľbám je vyštvať Sme rodina z koalície. Viem, že ľudia ťahajúci nitky z úzadia už... Posted by Igor Matovic on Wednesday, December 15, 2021

"Slintali, keď štvali proti Sputniku, bez ohľadu na životy ľudí a mysleli si, že pádom vlády sa dostanú k hrantu. Slintali pri každom podknutí sa koalície … a slintajú aj teraz. Úlohou tých, ktorí by túto zostavu považovali za cestu do pekla, je urobiť všetko, aby im rypáky klepli naprázdno. Opäť," doplnil.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Takéto slová však neostali bez odozvy a v tomto prípade platí staré známe – akú dáš, takú dostaneš. Matovičovi totiž v podobnom duchu a tiež cez sociálnu sieť odpovedal poslanec za SaS Radovan Sloboda, podľa ktorého jediný, kto rozbíja túto vládu, je Igor Matovič a jeho reči. "Ja tomu skutočne nerozumiem. SaS podporuje všetky reformy, podarí sa nám presadiť reforma nemocníc či reforma národných parkov bez hlasov Sme rodina, ale my sme zlí. To v akom svete žije Igor Matovič? Čo by robil, keby my verejne kritizujeme reformy jeho ministrov, tak ako ich kritizuje Boris Kollár?," pýta sa.

Jediný, kto rozbíja túto vládu, je Igor Matovič a jeho reči ❗ 👉👉Ja tomu skutočne nerozumiem. SaS podporuje všetky... Posted by Radovan Sloboda - žijem športom on Thursday, December 16, 2021

"Sme rodina nepodporí zásadné reformy tejto vlády, ale my rozbíjame koalíciu. No, na toto musíte mať silný žalúdok. Každému je jasné, že Igor Matovič z duše nenávidí Richarda Sulíka a obhajuje Borisa Kollára. Na čo nám je však taký koaličný partner, ktorý nepodporí kľúčové reformy a SaS s OĽaNO hlasovaním potvrdia, že dokážu vládnuť aj bez Sme rodina?," pokračuje Sloboda.

Cesta do pekla sú podľa neho reči Igora Matoviča. "Namiesto poďakovania SaS, si do nás kopne, lebo Boris Kollár je úžasný, aj keď kritizuje vlastnú vládu. Matovič potrebuje len obrátiť pozornosť na ´zlú´ SaSku, aby chránil dobrých kamarátov," dodal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kollár nepodporil ani jednu z reforiem

Poslanci ešte v utorok schválili reformu národných parkov. Zahlasovalo za ňu 75 poslancov. Podporili ju poslanci OĽaNO, SaS a Za ľudí a aj dvaja nezaradení, nie však koaličná Sme rodina.

Bez ich hlasov však v parlamente prešla aj reforma nemocníc, ktorú podporilo 76 poslancov. Kollárovci v tomto prípade nielenže za reformu nehlasovali, ale dokonca sa vyslovili proti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík sa následne nechal počuť, že ak má byť Kollár proti kľúčovým reformám, tak je v koalícii zbytočný. Dodal k tomu ešte, že predseda parlamentu si na reforme nemocníc robí kampaň proti koalícii. „Mňa len prekvapuje, že toto Igorovi Matovičovi nevadí. Teraz ide o pieskovú česť, keď sme my boli proti niečomu, tak nám vyčítal, že sa hrajeme s percentíčkami,“ povedal.

Na to reagovala Sme rodina, jej poslanec Peter Pčolinský uviedol, že Sulík sa chystá povaliť už tretiu vládu. „Prvá bola Radičovej, druhá Matovičova a robí všetko, aby rozbil Hegerovu vládu práve takýmito intrigami a provokáciami koaličných partnerov,“ povedal. Následne sa do SaS pustil Igor Matovič.