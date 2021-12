KORONAVÍRUS Vianočné trhy v Košiciach sa neuskutočnia

Vedenie košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) pri súčasne platných pandemických opatreniach podľa magistrátu nevidí žiadnu možnosť, aby mesto mohlo hoci len v obmedzenej miere zorganizovať vianočné trhy. Nezmenilo to ani utorkové rozhodnutie vlády, podľa ktorého bude od piatka (17. 12.) platiť len zákaz vychádzania od 20.00 do 5.00 h. Pripomína, že sa to nevzťahuje na hromadné podujatia, medzi ktoré vianočné trhy patria.

Predaj nebude umožnený ani v jednom z desiatich drevených stánkov, ktoré od konca novembra dotvárajú kolorit Hlavnej ulice. Týka sa to aj podávania primátorského punču, ktorý rovnako museli zrušiť. „Referát kultúry magistrátu mesta Košice sa postupne kontaktuje so všetkými predajcami, kde im oznamuje toto rozhodnutie RÚVZ a ďalšie súvisiace otázky,“ uvádza mesto.

Podoba osláv príchodu nového roka nie je jasná

V akej podobe sa uskutočnia oslavy príchodu nového roka v Košiciach, zatiaľ nie je jasné. Mesto má i naďalej pripravený program aj s vystúpeniami umelcov či ohňovou šou. Z plánov zatiaľ definitívne vypadol len Detský Silvester v Historickej radnici, ktorý tam nebude možné zorganizovať, keďže by sa konal vo vnútorných priestoroch.

Ak by sa uvoľnili aspoň niektoré pandemické opatrenia, v obmedzenej miere chcú zrealizovať pôvodne plánovaný program. „Definitívne rozhodnutie padne v najbližších dňoch podľa toho, aké by mali byť koncom roka platné pandemické opatrenia a nariadenia hygienikov,“ dodáva magistrát.