KORONAVÍRUS Epidemiologická situácia sa zlepšuje vo všetkých okresoch na Spiši

"Deti do 18 rokov tvoria 23,4 percenta pozitívnych. Klesol aj počet pacientov hospitalizovaných v popradskej nemocnici a v ústave vo Vyšných Hágoch. Zatvorených bolo 136 tried materských, základných a stredných škôl," priblížili hygienici situáciu v popradskom okrese. V susednom Kežmarku došlo k poklesu incidencie z 858 na 650 pozitívnych prípadov na 100.000 obyvateľov. Deti do 18 rokov pritom tvoria zhruba štvrtinu pozitívnych prípadov. Menej je tiež hospitalizovaných v nemocnici v Kežmarku. Zatvorených tam bolo 59 tried školských zariadení. Nepatrný pokles zaznamenali hygienici aj v okrese Levoča, aktuálne sa tam incidencia pohybuje na úrovni 720 na 100.000 obyvateľov. Deti pritom tvoria niečo viac ako 23 percent pozitívnych prípadov a zatvorených bolo 43 tried.

Už dlhšie obdobie klesá počet prípadov aj v okrese Stará Ľubovňa, za posledný sledovaný týždeň tam zaznamenali 283 pozitívnych, čo je o stovku menej ako týždeň predtým. „Naďalej evidujeme z epidemiologického vyšetrovania vyššie počty pozitívnych prípadov žiakov, ktorí tvoria takmer 29 percent pozitívnych. Je to však pokles o 8 percent,“ konkretizujú hygienici zo Starej Ľubovne. Naopak, stúpa počet zaočkovaných, plná zaočkovanosť je na úrovni 36 percent celej populácie okresu a 60,6 percenta v prípade ľudí nad 60 rokov.

Regionálna hygienička zo Spišskej Novej Vsi Renáta Hudáková pre TASR potvrdila, že v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica zaznamenávajú pokles v počte pozitívnych prípadov od pondelka (6. 12.). „Predtým sa denný prírastok pohyboval na úrovni 250 až 300 pozitívnych v oboch okresoch, teraz je to do 200 prípadov.“ V nemocnici v Spišskej Novej Vsi je aktuálne hospitalizovaných 36 pacientov z nich päť potrebuje podporu umelej pľúcnej ventilácie. Celkovo je tam 62 reprofilizovaných lôžok.