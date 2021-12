Tillinger zvozil vládu pod čiernu zem: Prečo ste sa na deltu nepripravili už počas leta? Teraz tu trpíme!

Parlament vo štvrtok predpoludním schválil po dlhých peripetiách a nekonečných hodinách rozpravy návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) a predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) o finančnej motivácii najrizikovejšej skupiny obyvateľstva. Z pôvodného návrhu, aby sa každému zaočkovanému dôchodcovi dala poukážka na rôzne služby v hodnote 500 eur, sa schválila finančná motivácia v hodnote maximálne 300 eur. Za bola drvivá väčšina parlamentu, medzi nimi aj poslanci okolo Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Okrem toho sa v stredu na vláde schválila nová podoba opatrení, ktoré vo veľkom zvýhodňujú už zaočkovaných a prekonaných Slovákov.

Podľa dátového analytika Jakuba Tillingera je Slovensko jedným veľkým Kocúrkovom. Poukázal na to, že do dnešného dňa je vo vekovej skupine nad 50 rokov, ktorá sa radí medzi najzraniteľnejšie, neočkovaných až takmer 680-tisíc ľudí. A práve títo ľudia držia krajinu „v šachu“, pričom 17 percent z nich s najväčšou pravdepodobnosťou skončí v nemocniciach. Práve neočkovaní ľudia nad 50 rokov totiž tvoria drvivú väčšinu hospitalizovaných pacientov s ťažkými stavmi koronavírusu. "Jedna tretina spoluobčanov nad 50 rokov nezaočkovaná, dve tretiny zaočkované," ozrejmil Tillinger.

Zdroj: SITA/Waltraud Grubitzsch/dpa via AP

Od 1. septembra do soboty 4. decembra bolo totiž v nemocniciach hospitalizovaných celkovo 9980 pacientov s koronavírusom nad 50 rokov, z toho 7262 neočkovaných. Najviac neočkovaných vo vekovej kategórii od 60 do 69 rokov - a to 2929. Následne to boli seniori do 80 rokov - tých bolo za daný časový úsek 2947. Okrem toho, až 1070 neočkovaných pacientov skončilo na umelej pľúcnej ventilácii. Ak by sme sa ozreli na zaočkovaných pacientov, ktorí skončili na pľúcnej podpore, zistili by sme, že ich bolo 169.

Podľa Tillingera je odhadom z počtu 680-tisíc takmer 400-tisíc neimunizovaných, teda ani sa nedali zaočkovať, ani koronavírus neprekonali. "Z nich bude potrebovať hospitalizáciu približne 67 105 ľudí a umelú pľúcnu ventiláciu približne 6 700 z nich. Tisíce z nich ešte zomrú. A Omicron variant za dverami s pravdepodobným základným reprodukčným číslom, ako majú osýpky," konštatoval Tillinger. Poukázal aj na ďalší vážny problém - a tým sú ľudia pod 50 rokov, ktorým sa pomaly kráti polročná lehota na preočkovanie.

Zdroj: FB / Jakub Tillinger

A tých ľudí je zhruba pol milióna. Tí by mali dostať booster dávku v priebehu decembra a januára, nateraz však nie je isté, či ju aj dostaneme v termíne. "Dostaneme ho? Lebo vy v koalícii ste prišli s motiváciou až v decembri? Komunikuje niekto so samosprávami? Navyšujeme konečne očkovacie kapacity? A do toho máme očkovať deti nad 5 rokov, ktorých vakcíny dorazia 17.12.2021 v počte 150 000? Máme už logistiku? Stíhame?" pýta sa dátový analytik.Tillinger upozornil aj na svoje stretnutie na ministerstve zdravotníctva, kde ešte spolu so svojim bývalým kolegom Ivanom Bošňákom sedeli a diskutovali spolu so štátnym tajomníkom a riaditeľkou jeho kancelárie, kde riešili nadchádzajúcu delta vlnu.

Tillinger im vtedy vysvetlil, že kľúčové je na delta vlnu pripraviť nemocnice, pretože sa očakáva veľký nápor na zdravotnú starostlivosť. "Hovoril som o najhoršom scenári úmrtí, ktorý sa aj vďaka monoklonálnym protilátkam a väčšej premorenosti už vďaka Bohu nenaplní. Najpodstatnejšiu vec, ktorú som im vravel, bola tá, aby zaočkovali čo najviac ľudí nad 50 rokov, počas leta a jesene, lebo každé jedno dokončené očkovanie pomôže znížiť hospitalizácie a odvrátiteľné úmrtia," uviedol Tillinger s tým, že odborníci jeho slovám rozumeli a snažili sa, aby nemocnice na delta vlnu pripravili.

To však zrejme nečakali, ako sa k očkovaniu postaví určitá skupina obyvateľstva. "Keď sme videli, že sa nám nedarí očkovať nad 50+ tempom, aké by sme potrebovali, aby nedošlo k preťaženiu nemocníc, nerozumiem, prečo v auguste a v septembri neprišli návrhy ako ďalej? Čo sa dialo, keď sme vedeli, že toto je tá najkritickejšia skupina obyvateľstva? Prečo sme vtedy neriešili motiváciu? Či už pozitívnu alebo negatívnu? Naozaj nerozumiem tej neflexibilite v rozhodovaní celej koalície," konštatoval analytik. Politikov upozornil, že väčšina ich voličov je už zaočkovaná a tí, čo zaočkovaní nie sú a ani sa nechcú dať, sú voličmi opozície. Preto by sa podľa slov Tillingera mala koalícia zamerať na plán, ako by mohli tí zodpovední občania, ktorí sa už dali zaočkovať, prežiť bezpečné Vianoce v kruhu rodiny.