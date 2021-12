Nárok na lieky bez doplatku nebude mať každý senior: Musia byť splnené určité podmienky

BRATISLAVA - Od začiatku nového roka nadobúda účinnosť novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá zavádza nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. Nárok na takéto lieky nebude mať však každý dôchodca. Vo štvrtok na to upozornil prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.

"Nie všetky lieky budú bez doplatku a rovnako nebudú bez doplatku pre všetkých dôchodcov. Musia byť splnené viaceré podmienky," uviedol Sukeľ. Zmena sa od nového roka dotkne držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), držiteľov preukazu ŤZP so sprievodcom, invalidných dôchodcov, poberateľov invalidného výsluhového dôchodku či invalidov, ktorým nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Nárok po novom vznikne napríklad aj starobným dôchodcom či poberateľom predčasného starobného dôchodku.

Pracujúci dôchodci pravdepodobne za lieky doplácať budú

"V daných kategóriách pacientov sa bude posudzovať aj výška ich príjmu. Nebudú nám to však musieť dokladovať, pretože informáciu o nároku oznámi lekárnikovi pri výdaji lieku automaticky zdravotná poisťovňa," vysvetlil Sukeľ. Upozornil, že dôchodcovia, ktorí ešte pracujú či podnikajú, pravdepodobne do skupiny, ktorým sa budú odpúšťať doplatky za lieky, nebudú patriť.

Nulové doplatky sa podľa SLeK budú týkať dôchodcov s príjmom nižším ako 2039,40 eura za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti ako doteraz. "Limit spoluúčasti je maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na účet," pripomenul Sukeľ.

Mechanizmus odpustenia doplatku berie do úvahy viaceré skutočnosti

Odpustenie doplatku sa týka len liekov, ktoré sú aspoň čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou. "Lieky plne hradené pacientom si pacient naďalej hradí sám," vysvetlil Sukeľ. Upozornil na to, že novela nemení ani princíp, podľa ktorého mechanizmus odpustenia doplatku berie do úvahy aj to, či daný liek má alebo nemá lacnejšiu alternatívu. "Liek bude bez doplatku, ale len vtedy, ak si pacient zo skupiny liekov vyberie ten najlacnejší. Ak nie, liek bude s doplatkom," poukázala viceprezidentka SLeK Miroslava Snopková.

Podľa SLeK je preto dôležité informovať sa v lekárni o možnostiach a dostupnosti liekov s čo najnižším doplatkom. "O tom, či senior patrí do skupiny, ktorá má nárok na liek s nulovým doplatkom, nerozhoduje ani lekár, ani lekárnik, informácia prichádza zo zdravotnej poisťovne," dodala Snopková.