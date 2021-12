Vianočné BUBLINY rozdúchali vášne: Sulík navrhne, aby sa to prehodnotilo! Zákaz návštev je hlúposť

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA – Minister zdravotníctva včera prekvapil vyhlásením, že návštevy rodín budú počas sviatkov zakázané... a platí to počas celého zákazu vychádzania. Prekvapilo to nielen ľudí, ale aj niektorých politikov. Rezort však zrejme situáciu ešte prehodnotí. Navrhnúť to plánuje aj šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.