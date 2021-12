V opatreniach mali chaos: Mikasove vyhlášky sa bili s vládnym uznesením, poradil až sám Sulík, a to mailom!

BRATISLAVA - Je pomerne náročné sa vyznať v opatreniach, keď ich novým verziám čelíme prakticky na týždennej báze. O niečo ťažšie to už majú súkromníci, ktorí majú menšie prevádzky a vzhľadom na ich špecializáciu sa na nich vzťahujú ešte prísnejšie pravidlá, ktoré sa navyše neustále menia a naposledy boli odlišnosti aj v materiáli, ktorý bol schválený na vláde a v samostatnej vyhláške ÚVZ. Celý chaos musel nakoniec dokonca riešiť sám minister hospodárstva Richard Sulík (SaS), a to priamo mailovou komunikáciou s dotknutými!

archívne video

"Nemajú problémy. Sú otvorené. Dnes sme to na vláde schválili," ubezpečoval na včerajšej tlačovej konferencii novinárov sám Sulík. Prípad, ktorý však vytiahla TV Markíza vyznieva inak. Mladý podnikateľ zo Žilinky si chcel otvoriť solárium a urobil to aj na základe mailovej komunikácie priamo so Sulíkom. "Jednoducho otvorte a ak budú problémy, hneď mi píšte," odkázal mladému prevádzkarovi sám minister.

Zdroj: reprofoto tv markíza

Prišli hygienici a celú prevádzku uzavreli

"A čo sa nestalo? V pondelok som otvoril a o dve hodiny som tu mal hygienu. Uzavreli mi prevádzku a skončil som na právnickom oddelení na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Žiline," posťažoval sa vlastník solárneho štúdia.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Odlišnosti vo vyhláške od Mikasa a vo vládnom materiále

Sulík sa mu potom vraj snažil vysvetliť celú problematiku, a síce to, že na vláde bolo vraj schválené niečo úplne iné, než ako vo vyhláške vydal Úrad verejného zdravotníctva Jána Mikasa.

Minister hospodárstva si však trvá na svojom a výklad predniesol tak, že vyhláška nie je nadradená vládnemu uzneseniu. "Vyhláška nie je písmo sväté nad vyhláškou je uznesenie vlády," ubezpečoval po vláde Sulík. "Vo vyhláške sa to zmení buď dnes alebo zajtra. Platí to, že otvorené môžu byť všetky prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Rád vám to aj vymenujem. Kaderníctva, manikúry, pedikúry, masáže, solária, kozmetické salóny, tuším aj salóny pre psy, pre očkovaných a prekonaných," zopakoval Sulík.

Nedorozumenie potvrdila aj Kolíková

"Bavili sme sa o veľmi konkrétnych prevádzkach, ktoré mali byť do vyhlášok zahrnuté. Zjavne došlo k nedorozumeniu a pán minister hospodárstva to komunikoval inak," dodala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Nie je to šťastné a nie je to jednoduché. Aj týmto sa ospravedlňujem ľuďom za to, že je to také zložité," doplnila.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Podnikateľ so soláriom zo Žiliny túto situáciu označil za nonsens. "Pravá ruka nevie, čo robí ľavá," skonštatoval na záver.