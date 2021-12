Koalícia prišla s novými opatreniami: Vláda má schváliť DETAILY! Lengvarský vypracuje analýzu k povinnému očkovaniu

BRATISLAVA - Koalícia včera nakoniec našla zhodu na opatreniach. Všetky strany museli ustúpiť a podarilo sa im dohodnúť sa na kompromisnom riešení. Dnes na vláde by mali opatrenia schváliť a predstaviť aj detaily. Okrem toho by mal minister zdravotníctva na vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe.

Detaily budú síce známe až po dnešnej vláde, no veľké prekvapenie by nás čakať nemalo. SaS súhlasila so zatvorením škôl na úkor obchodov, ktoré otvoria pre očkovaných a prekonaných už v piatok. Sme rodina nepresadila požiadavku, aby sa otvorili aj pre testovaných. Igor Matovič znížil hodnotu poukážky na 300 eur a bude vyplatená v hotovosti. Lengvarskému neprešlo predĺženie tvrdého lockdownu o týždeň. Ustúpiť musel každý.

Aktuálne opatrenia, na ktorých sa dohodla koalícia

Po menšej zmene sa teda upravili trojfázové opatrenia, ktoré odprezentoval minister zdravotníctva v pondelok. Čo sa zmenilo a čo ostáva? Dohoda platí do 9. januára budúceho roka.

- od piatku 10. decembra sa otvoria kostoly a obchody v režime OP (očkovaní, prekonaní) podľa m2

- autobusy a vlaky budú v režime OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)

- od soboty 11. decembra sa otvoria aj lyžiarske vleky v režime OP (očkovaní, prekonaní)

- od pondelka 13. decembra prejde 2. stupeň ZŠ a SŠ na dištančné vyučovanie

- od 25. decembra budú hotely a hotelové reštaurácie v režime OP (očkovaní, prekonaní), povinný bude pre nich test pre nástupom (PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín)

- ľudia nad 60 rokov dostanú za očkovanie peniaze v hotovosti, maximálne 300 eur za tri dávky

- testy pre deti do 12 rokov sa rušia (budú mať status rodiča)

- zvýši sa tiež kontrola práce z domu a dodržiavania zákazu vychádzania

Podmienky pre obchody, prevádzky a ostatné

V obchodoch bude môcť byť len jedna osoba na 15 metrov štvorcových. V službách a prevádzkach v prípade starostlivosti o ľudské telo (kadernik, holič barber...) to bude jedna osoba na 25 metrov štvorcových. Hotely budú môcť mať zaplnených len 75 % kapacity. Budú povinné PCR testy na 72 hodín a AG testy na 48 hodín.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Bohoslužby ostanú naďalej v režime max. 1 osobu na metrov štvorcových alebo maximálne 30 osôb. Otvorené ostanú vleky aj lanovky, uzavreté budú kabínkové lanovky. V prípade fitnescentier to bude buď 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo maximálne 6 osôb.

Pre esenciálne prevádzky ostáva režim základ a môžu byť otvorené do 22:00 s maximálne 1 osobou na 25 metrov štvorcových. Zatvorené ostanú všetky neesenciálne prevádzky a základné prevádzky starostlivosti o ľudské telo. Ministerstvo zdravotníctva pripomína, že predajne obuvi a predajne domácich potrieb nie sú esenciálne obchody. Ministerstvo zároveň odporúča, aby sa počas sviatkov cestovanie obmedzilo čo najviac.

Posledný pokus na pozitívnu motiváciu

Jedno z ďalších opatrení sú aj očkovacie poukazy ministra financií Igora Matoviča. Ten však predstavil takisto prekvapivú zmenu. Koalícia sa nakoniec dohodla, že seniori nedostanú 500-eurové poukážky, ale 300 eur na ruku."Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí, aby sa očkovali pozitívnou motiváciou," povedal Matovič o finančných odmenách. Aj Remišová sa vyjadrila v tom duchu, že toto je posledná snaha motivovať ľudí, potom zrejme bude potrebné zaviesť povinné očkovanie.

VIDEO Posunuli sme sa k spokojnosti epidemiológov aj občanov, uviedol poslanec Za ľudí Juraj Šeliga

Premiér Heger vyzval ľudí, aby počas tohto obdobia opatrenia dodržiavali. "Len my rozhodneme, ako to bude vyzerať po tomto dátume (po 9. januári, pozn. red.) tým, ako sa budeme správať a či sa budeme očkovať," povedal. O poukážkach ešte rokuje parlament. Matovič poďakoval všetkým koaličným partnerom, osobitne strane SaS, že nakoniec našli zhodu.

Rezort zdravotníctva pripraví analýzu k povinnému očkovaniu

Minister zdravotníctva preto Vladimír Lengvarský zároveň informoval, že by mal v stredu vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Najdôležitejšie, čo sa musí teraz spraviť je, aby sa ľudia očkovali," uviedol Lengvarský s tým, že povinné očkovanie alebo pokuty nie je to, čo vláda chce.

Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť. "My chceme, aby sa ľudia očkovali dobrovoľne," hovorí Lengvarský. "Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné," poznamenal.