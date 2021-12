Jasný odkaz koalície: Toto je zrejme posledná motivácia! Povinné OČKOVANIE je čoraz reálnejšie

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vyzvala prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby jasne a priamo podporila povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Strana Za ľudí bude podľa nej presadzovať povinné očkovanie minimálne pre ľudí nad 60 rokov od začiatku budúceho roka.

Lockdown nie je riešením

"Tieto pravidlá, akékoľvek sú, či už je to COVID automat, alebo lockdown, nie sú ani dlhodobé, ani udržateľné riešenia. Zaočkovanie čo najväčšej časti obyvateľstva je považované za riešenie pandémie na celom svete bez ohľadu na charakter spoločenského usporiadania," uviedla Remišová s tým, že sa na tom zhodujú vyspelé krajiny sveta.

Strana Za ľudí si podľa nej uvedomuje citlivosť témy, no poukázala na vysoké počty úmrtí na ochorenie COVID-19. Podčiarkla potrebu urobiť všetko na ochranu životov a zdravia ľudí. Aj preto by podľa nej hlava štátu mala jasne a priamo podporiť zavedenie povinného očkovania. "Neustále sa opakujúce lockdowny nie sú riešením," podotkla vicepremiérka s tým, že ničia ekonomiku, pracovné miesta i spoločnosť.

Remišová v tejto súvislosti apelovala i na lídrov súčasnej opozície. Pripomenula, že v minulosti aj jej predstavitelia zavádzali povinné očkovania proti vírusovým ochoreniam pre určité skupiny obyvateľstva. Očakáva preto, že podporia aj povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19. "To by bolo férové a nebolo by to pokrytecké," uviedla.

Posledná motivácia

Ešte pred oznámením opatrení sa k situácii vyjadril člen Za ľudí Juraj Šeliga. "To, kam sme sa posunuli, bude k spokojnosti epidemiológov aj občanov. Posunuli sme sa tak, aby sme sa priblížili k západným krajinám, ktoré bojujú s pandémiou tak, ako sa s ňou bojovať má," uviedol. Podľa jeho osobného názoru sme aktuálne na hranici toho, ako vieme motivovať ľudí.

Prvou motiváciou je podľa neho zdravý rozum. "Každý rozumný človek vie, že vakcína je riešenie, že chráni jeho, jeho blízkych a pomáha zdravotníkom. Druhá motivácia je finančná motivácia a tretia motivácia, ktorú ukladá štát, keď zlyhá všetko, je povinné očkovanie. Myslím, že za ten rok sme prešli procesom, aby sme začali hovoriť o povinnom očkovani a aby bolo zavedené," uviedol. Svoje slová zopakoval aj na sociálnej sieti.

Matovič verí, že finančný príspevok pomôže

Jedno z ďalších opatrení sú aj očkovacie poukazy ministra financií Igora Matoviča. Ten však predstavil takisto prekvapivú zmenu. Koalícia sa nakoniec dohodla, že seniori nedostanú 500-eurové poukážky, ale 300 eur na ruku."Toto je posledný pokus primäť tých najviac ohrozených ľudí, aby sa očkovali pozitívnou motiváciou," povedal Matovič o finančných odmenách.

Premiér Heger vyzval ľudí, aby počas tohto obdobia opatrenia dodržiavali. "Len my rozhodneme, ako to bude vyzerať po tomto dátume (po 9. januári, pozn. red.) tým, ako sa budeme správať a či sa budeme očkovať," povedal. O poukážkach ešte rokuje parlament. Matovič poďakoval všetkým koaličným partnerom, osobitne strane SaS, že nakoniec našli zhodu.

Rezort zdravotníctva pripraví analýzu

O povinnom očkovaní sa hovorí už dlhšie. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský zároveň informoval, že by mal v stredu vláde predložiť uznesenie, ktorým ho kabinet zaviaže vypracovať právnu analýzu k povinnému očkovaniu a analýzu prípadnej finančnej spoluúčasti nezaočkovaných ľudí na liečbe. "Najdôležitejšie, čo sa musí teraz spraviť je, aby sa ľudia očkovali," uviedol Lengvarský s tým, že povinné očkovanie alebo pokuty nie je to, čo vláda chce.

Predpokladá, že by na to mohol mať mesiac a následne by sa na základe aktuálnej situácie mohli rozhodnúť. "My chceme, aby sa ľudia očkovali dobrovoľne," hovorí Lengvarský. "Musíme nájsť cestu, ktorá bude jasná, vymožiteľná a nezaťaží celý systém verejného zdravotníctva vymáhaním pokút, ktoré nebudú pre ľudí motivačné," poznamenal.