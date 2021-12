Heger s loptičkou v ruke na lôžku: Pokles záujmu o darovanie krvi ho zalarmoval, VIDEO dal sa na to sám!

BRATISLAVA - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) sa len tak nefláka a aj počas náročného pandemického obdobia sa aspoň na pár minút rozhodol venovať aj niečomu inému, ako aktuálnym problémom okolo covidu. Je známe, že v týchto dňoch aj pre spomínanú pandémiu Covid-19 jednotlivé transfúzne stanice po Slovensku evidujú znížený záujem o darovanie krvi. Preto sa rozhodol pomôcť on sám!

VIDEO Heger daroval krv na Národnej transfúznej službe na Limbovej ulici:

Reagoval na výzvu

Pravdepodobne aj pandémia sa pričinila o vznik krízy v prípade nedostatku krvi. "Bola tu v októbri výzva Národnej transfúznej služby z dôvodu poklesu krvi. Tak som veľmi rád prijal túto výzvu a prišiel som krv darovať práve sem," odôvodnil svoju návštevu premiér.

"Chcel by som poďakovať všetkým darcom. Sú nimi ľudia mladšieho veku, ale dokonca aj seniori. Ja som tu mal možnosť stretnúť pána, ktorý tu bol druhýkrát a je skvelé vnímať tú nezištnosť," pochvaľoval si líder vlády.

Premiér je aj držiteľom známej plakety

"Krv je zrejme jedna z tých najcennejších vecí, ktorú máme vo svojom tele a keď sa o ňu podelíme, tak je to taká nezištnosť a vznešený dar,"

Heger je držiteľom zlatej plakety profesora Jána Janského, keďže je pomerne častým darcom. "Chcem povzbudiť tých, ktorí to ešte neurobili. Nie je to nič náročné a ani to nebolí," odporúča Heger.