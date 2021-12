Úlohou spoločnosti je vytvoriť podmienky pre ľudí so znevýhodnením, tvrdí prezidentka

Zuzana Čaputová

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

BRATISLAVA - Úlohou spoločnosti je vytvoriť podmienky na začlenenie ľudí so zdravotným postihnutím a dať im pocítiť, že sú jej rovnocennou súčasťou. Pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorý si spoločnosť pripomína v piatok, to na sociálnej sieti uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.