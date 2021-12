Hrôza! Europoslankyni Beňovej niekto hackol účet: Objavilo sa nové meno a zmenila sa na ... mačku!

BRATISLAVA/BRUSEL - To, čo sa vo štvrtok večer prihodilo europoslankyni Monike Beňovej na sociálnej sieti, už niektorí Slováci dôverne poznajú. Slabé zabezpečenie účtu či jednoduché prihlasovacie heslo môžu často znamenať ľahkú priepustku pre hackera. Práve tak dopadla aj spomínaná europoslankyňa za Smer. Jej profilová fotka sa na pár minút zmenila na mačaciu a tiež dočasne prišla o svoje meno!

Celý kolotoč sa rozbehol včera večer okolo piatej podvečer. Viacerí naši čitatelia si všimli, že stránka europoslankyne Beňovej sa nečakane premenovala na skutočne netradičné meno.

Zmena mena nebolo všetko

Z Moniky Beňovej bol odratu Nguyễn Hoàng Hiếu a to nebola ešte celá pohroma. O pár minút na to sa zmenila aj jej profilová fotka na mačku s krížom na krku!

Beňová bojovala

S neduhami sociálnej siete začala europoslankyňa Beňová bojovať asi o hodinu neskôr, keď si fotografiu zmenila opäť na pôvodnú, no zmena mena sa nedostavila, aj keď sa veľmi snažila.

Ešte pár dní utrpenia

Dotyčný hacker zrejme svojou prácou zapríčinil to, že ešte niekoľko dní si ho ani zmeniť nebude môcť. O probléme sa rozrozprávala aj samotná Beňová, a to prostredníctvom statusu cez dotknuté konto, ktoré stále nie je premenovné na pôvodnú verziu. Beňovej dokonca nezmenili len fotku a meno. "Pred cca hodinou mi niekto hackol stránku. Adresa aj fotka sú zatiaľ zmenené naspäť, ale meno do "pôvodného" stavu môžem dať až o 7 dní. Ďakujem za trpezlivosť a množstvo správ," vysvetlila Beňová, ktorá dočasne vystupuje pod menom Nguyễn Hoàng Hiếu.

