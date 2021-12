SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa: Upozorňuje na silný dážď, vietor a poľadovicu

BRATISLAVA - Obyvatelia niektorých častí Slovenska musia počas štvrtka rátať so silným dažďom, vetrom aj poľadovicou. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.

Zrážky s úhrnom 25 až 35 milimetrov možno podľa meteorológov očakávať v Košickom a Prešovskom kraji. Spôsobiť môžu škody menšieho rozsahu. Výstraha platí do piatka (3. 12.) do 7.00 h.

Zdroj: shmú.sk

Poľadovica by mala zasiahnuť Banskobystrický, Trenčiansky, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Jej tvorba podľa SHMÚ predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, akými sú napríklad doprava, pohyb osôb či infraštruktúra - rôzne typy vedenia. Výstraha prvého stupňa platí od štvrtkového večera až do piatka do 10. 00 h.

Zdroj: shmú.sk

Obyvateľov niektorých okresov Košického kraja by v piatok nadránom mal navyše potrápiť aj silný vietor s priemernou rýchlosťou okolo 45 kilometrov za hodinu alebo v nárazoch s rýchlosťou 65 až 70 kilometrov za hodinu.