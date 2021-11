Sexuálne škandály v Cirkvi: Kňaz Ladislav mal zneužívať dvoch chlapcov! Usvedčujúca nahrávka

Farár Ladislav z banskobystrickej diecézy mal pred desaťročiami zneužívať dvoch chlapcov, ktorí mali vtedy 12 až 15 rokov. Keď o tom informoval denníkN, ozval sa ďalší, bývalý miništrant. Farár ho mal zneužívať na fare, ale aj v Chorvátsku, kam ho zobral. Podľa Petrovej výpovede to farár nazýval mojkaním a odôvodňoval to tým, že láska dospelého muža k dieťaťu je normálna vec a pomáha im s dospievaním.

"Mal som asi deväť alebo 10-rokov, vtedy som strávil pár nocí uňho doma a zobudil som sa na to, že ma bozkáva na krk," povedal pre televíziu Markíza dnes už dospelý chlap, jeden z kňazových obetí. "V ten večer sa ma spýtal, či masturbujem, snažil sa mi to urobiť rukou," opísal. Prípadom sa zaoberala polícia, ktorá uznala, že ide o trestný čin, no už je premlčaný.

Potom, ako sa po medializácii prípadu ozval ďalší človek, prípad sa opäť pohol. Bol vylúčený na samostnané konanie a smeruje na súd. Bývalý kňaz sa chcel dohodnúť na dvojročnej podmienke, s tým však nesúhlasil zneužívaný muž.

Zarážajúce na tom všetkom ale je, že banskobystrická diecéza o zneužívaní vedela minimálne polroka predtým, ako sa prípad medializoval. Skončilo to však pre ňu tým, že kňaza odvolala.