KORONAVÍRUS Na pracoviskách a na školách sa začína režim OTP: Pozrite sa na podrobné podmienky!

O novinkách v prípade fungovania na pracoviskách od dnešného dňa informovalo ministerstvo hospodárstva cez Richarda Sulíka (SaS), ktorý pre verejnosť a zamestnávateľov odprezentoval manuál. Podľa jeho znenia sa totiž majú riadiť. "V týždni od 29. 11. 2021 sú zamestnávatelia povinní dodržiavať takzvaný OTP režim, podľa ktorého majú povolený vstup na pracovisko výlučne zamestnanci, ktorí sú očkovaní, prekonali ochorenie COVID-19 alebo sú testovaní," popisuje ministerstvo v manuáli.

Testy musí zabezpečiť zamestnávateľ

Od pondelka 29. novembra bude na pracoviskách alebo v iných priestoroch zamestnávateľa zavedený povinný režim OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní). Vyhláška sa vzťahuje na zamestnancov, ako aj iných pracovníkov bez ohľadu na formu zmluvy so zamestnávateľom (napríklad živnostníci, dohodári, atď.). Povinnosť zavedenia OTP režimu sa nebude vzťahovať na zamestnancov, ktorí na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádzajú do styku s inými osobami.

Pre účely manuálu sa za testovaného považuje taký zamestnanec, ktorý absolvoval antigénový samotest z nosa – nazálny antigénový samodiagnostický rýchlotest alebo zo slín pod dohľadom autorizovanej osoby za posledných najviac 7 kalendárnych dní alebo iný test, napríklad z klasickej MOM-ky. Tieto testy a ich dostatok je povinný zabezpečiť zamestnávateľ, pričom si má určiť aj osobu, ktorá za testovanosť zamestnancov bude zodpovedať. Manuál je platný až do konca roka, teda 31.12. 2021.

Testy preplatí štát, nie však hneď

Sulík pripomína, že antigénové testy je možné si zabezpečiť v lekárňach. Nákup samotestov bude preplácať štát vo výške 5 eur na každého otestovaného zamestnanca. Náklady spojené s testovaním budú zas preplácané sumou 1 euro na jedného zamestnanca a náklady spojené s testovaním na MOM-ke zase sumou 6 eur raz týždenne. Nie však okamžite. Súhrn prostriedkov a ich preplácanie firmám podľa Sulíka prebehne až po novom roku, ergo v januári.

Školy v režime OTP, rúška sú opäť povinné

Režimu OTP sa nevyhnú ani stále otvorené školy, čo si po práve veta na vláde presadila strana SaS.

Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola zrušená 25. 11. 2021.

Podľa rezortu školstva je tiež nutné zabezpečiť minimalizovanie miešania žiakov/zamestnancov a striedania miestností pri vyučovaní.

Podobne to má byť aj pri stravovaní žiakov a zamestnancov, ktoré sa musí uskutočniť bez premiešavania žiakov, tried a skupín, ak to prevádzkové podmienky neumožňujú, je možné pristúpiť k vydávaniu suchej stravy prostredníctvom balíčkov. Je nutné urobiť zonáciu priestorov jedálne podľa tried pri sedení za stolmi. Stravovanie v jedálni je umožnené len žiakom a zamestnancom.

Financie od štátu na opatrenia prídu aj školám

Začiatkom decembra 2021 ministerstvo školstva poskytne školám a školským zariadeniam (aj ŠKD, CVČ, ZUŠ, zariadenia školského stravovania,...) v prenesenom výkone štátnej správy aj v originálnych kompetenciách všetkých zriaďovateľov ďalšie doplnkové finančné prostriedky na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením protiepidemických opatrení (testovanie zamestnancov, nákup samotestov, rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky, a pod.) v školskom roku 2021/2022.

Pri výpočte výšky príspevku vychádzalo ministerstvo z počtu zamestnancov (fyzické osoby) k 30.9.2021 z výkazu Škol 1-04. Suma je jednorazová a pridelená na jedného zamestnanca školy a školského zariadenia je 30 €. Školy a školské zariadenia dostanú financie automaticky začiatkom decembra 2021, netreba o ne žiadať.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR sa vstup na pracovisko školy, rovnako ako pri inom bežnom pracovisku, podmieňuje troma bodmi, a síce osoba musí byť:

a) kompletne zaočkovaná,

b) po prekonaní ochorenia v období pred nie viac ako 180 dňami,

c) schopná preukázať sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní

(PCR testy, LAMP test, antigénový test, nazálny test)

Rodič má povinnosť nahlasovať vykonanie Ag samotestu škole spôsobom, ktorý

určí škola.

Osoba kompletne zaočkovaná je osoba:

a) najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca,

Sputnik V),

b) najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),

c) najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania

podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Neprítomnosť v škole z obavy infikovania sa berie ako ospravedlnená

Ak sa žiak podľa posledného školského semaforu ministerstva školstva nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť ; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie.

Stopku dneškom dostávajú aj ZUŠky či CVC, v hre sú skoršie prázdniny

Od pondelka sa tiež zatvárajú základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy . Červenú dostanú podľa Gröhlinga aj všetky mimoškolské aktivity a krúžky. "Nikto neoveruje takým spôsobom údaje z daných prevádzok, ako my v prípade škôl," hovorí Gröhling keď vysvetľuje svoje konanie v prípade aktuálneho lockdownu.

Predčasne sa tiež kalkujuje s tým, že vianočné prázdniny sa pre školákov začnú skôr, a to 17. decembra 2021 , čo je o týždeň skôr, ako býva bežne. Gröhling síce túto alternatívu ešte podmienil debatou s odborníkmi, no je pravdepodobné, že sa k nej aj tak pristúpi.

Zvyšné informácie ministerstvo školstva predstavuje vo svojej najnovšej verzii školského semaforu, ktorý aktualizovali naposledy v piatok.