Vláda rozhoduje o LOCKDOWNE: Slovensko čakajú prísne obmedzenia! Jasný odkaz hlavného hygienika

BRATISLAVA - Hlavnou témou dnešného rokovania vlády bude už avizovaný lockdown a núdzový stav. Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému sa zrejme tvrdý lockdown na tri týždne presadiť nepodarilo. Napriek tomu by sa mal život na Slovensku opäť výrazne obmedziť do polovice decembra.

Obmedzený by mal byť aj pohyb. Vláda to docieli schválením núdzového stavu, ktorý má trvať 21 dní. Po tvrdom lockdowne včera volala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Prijaté opatrenia majú pomôcť najmä preťaženým nemocniciam.

VIDEO Emotívny prejav prezidentky Čaputovej: Boj s COVIDOM prehrávame! Potrebujeme lockdown

Čoskoro prekročíme kľúčovú hranicu: Ručná brzda v COVID automate! Lockdown je na spadnutie

Aktualizované 10:37 "Podporím akékoľvek opatrenia, ktoré budú chrániť zdravie, životy a minimalizovať ekonomické škody," povedal stručne minister financií Igor Matovič.

Aktualizované 10:35 Núdzový stav a obmedzenie pohybu sú dve rozdielne veci, uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. "Obmedzovanie prístupu je v súlade s ústavou, ak sa berie ohľad na to, v akom stave osoba je a ako prenáša infekciu," uviedla.

Aktualizované 10:05 Naď nevie, čo je v tomto momente poslednou verziou lockdownu či núdzového stavu. "Ja budem hlasovať za návrh, ktorý predstaví minister zdravotníctva," uviedol minister.

Aktualizované 10:02 Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že je ťažké povedať, čo sa schváli. Zrejme existujú dve možnosti lockdownu. "Slovo dnešného dňa je zodpovednosť, resp. zodpovednosť vs. populizmus. Verím, že zodpovednosť zvíťazí," povedal.

"Ja si myslím, že alternatíva bez lockdownu už reálne neexistuje. Ak chceme byť zodpovední, existuje len jedna možnosť. Všetko ostatné je populizmus," uviedol Naď, že si vie predstaviť niektoré výnimky predstaviť, ale len pre očkovaných.

Aktualizované 9:50 "Ja som v tom, že ak bude krátky núdzový stav, tak neesenciálne prevádzky fungovať nebudú," uviedol Mikas s tým, že je dôležité apelovať na zníženie mobility obyvateľstva.

Aktualizované 9:47 Dnes sme prekročili kľúčovú hranicu 3200 hospitalizovaných. "Musíme sa spojiť všetci, očkovaní, neočkovaní aj tí, čo prekonali. Situácia je vážna," povedal Mikas. "Z epidemiologického hľadiska by som sa priklonil k trom týždňom."

Zdroj: korona.gov.sk

Aktualizované 9:45 Hlavný hygienik Ján Mikas takisto prišiel na rokovanie vlády. "Ak by bol lockdown, resp. núdzový stav, vyhlásený, ľudia musia dodržiavať opatrenia, lebo sme vo vážnej situácii," uviedol na úvod.

Aktualizované 9:40 Prezidentka Čaputová včera návšteve ružinovskej nemocnice v emotívnom vyhlásení jasne uviedla, že musíme prestať šíriť bludy o koronavíruse, prestať o ňom tliachať a musíme počúvať odborníkov. Sme na tom zle a potrebujeme lockdown.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých, či sú zaočkovaní, alebo nie, či sú zodpovední... Jednoducho sme na tom tak zle, že takéto opatrenie sa musí dotknúť všetkých," zdôraznila. Na druhej strane vie, že je to nefér voči ľuďom, ktorí sa správali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vakcinovali sa.

Aktualizované 9:30 Rokovanie vlády začína už tradične o desiatej. Koalícia sa na koaličnej rade okrem iného dohodla aj na kompromise čo sa lockdownu týka.

Ako by mohol lockdown vyzerať?

Podľa informácií portálu Topky.sk by mal lockdown platiť od štvrtka 25. novembra do 15. decembra. Zároveň by mal návrh obsahovať aj vyhlásenie núdzového stavu na 21 dní, ktorým by mala vláda možnosť povolať zdravotníkov či armádu. V rámci núdzového stavu je teda možné počas lockdownu obmedziť aj pohyb, to by malo platiť v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa.

Zdroj: ÚVZ SR

Obmedzenie pohybu by sa nemalo vzťahovať na cestu do práce, cestu do obchodu (potraviny, lekáreň, drogéria, potreby pre zvieratá, cesty do banky a pod.), cestu na poštu, cestu na pohreb, na test, cestu do prírody a pod. Školy by sa zatvárať nemali. Takýto lockdown je nám známy už z druhej vlny a trval niekoľko mesiacov. Sve koaličné strany však boli proti úplnému lockdownu, požadovali výnimky pre očkovaných.

Zatiaľ nie je jasné, aké výnimky by to mali byť, ale očkovaní by zrejme mali mať prístup do viacerých obchodov napríklad ako sú obchody s oblečením či obuv. Ostatné prevádzky vrátane hotelov, reštaurácií, kaviarní, barov či ubytovacích zariadení majú byť najbližšie takmer tri týždne zatvorené. Po istom čase má vláda vyhodnotiť situáciu, ak sa nezlepší, lockdown bude pokračovať.