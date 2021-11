Emotívny prejav prezidentky Čaputovej: Boj s COVIDOM prehrávame! Nešírme bludy, potrebujeme lockdown

Prezidentka bola dnes po návšteve ružinovskej nemocnice veľmi rázna. Vo vyhlásení jasne uviedla, že musíme prestať tliachať o koronavíruse, musíme prestať šíriť bludy a musíme počúvať odborníkov. Podľa nej potrebujeme lockdown pre všetkých. Tak zle na tom sme.

Bude LOCKDOWN pre všetkých? Koalícia sa zrejme dohodla: Pravidlá budú iné, ako sa očakávalo

Vážení občiania, prehrávame boj s COVIDOM

Na Čaputovej hlase bolo cítiť silné rozrušenie a veľké emócie. "Vážení občania, prehrávame. Prehrávame boj s COVIDOM. A to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí v prepočte na milión obyvateľov. Neviem, čo ešte viac treba urobiť alebo čo viac treba počuť a vidieť, na to, aby sme zmenili prístup," začala rázne prezidentka.

Čo viac ešte potrebujeme?

"Čo viac treba vidieť, ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na pľúcnej ventilácii a väčšina z nich sa už domov nevráti. Čo viac treba vidieť, ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť, ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, lebo sa na nich kapacitne nedostane. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme so svojím prístupom najhorší na svete," pýtala sa prezidentka.

Potrebujeme prestať šíriť bludy o COVIDE

Pre prezidentku je to absolútne alarmujúce. "To, čo potrebujeme, je prestať šíriť bludy o COVIDE a tliachať o COVIDE a začať počúvať odborníkov. Konzílium odborníkov má jasné odporúčania, že potrebujeme obmedziť mobilitu a že potrebujeme lockdown," uviedla s tým, že si uvedomuje, že je to nepopulárne opatrenia, no je absolútne nevyhnutné.

Potrebujeme lockdown pre všetkých

"Žiaľ, je to opatrenie, ktoré sa musí dotknúť všetkých, či sú zaočkovaní, alebo nie, či sú zodpovední... Jednoducho sme na tom tak zle, že takéto opatrenie sa musí dotknúť všetkých," zdôraznila. Na druhej strane vie, že je to nefér voči ľuďom, ktorí sa správali zodpovedne, dodržiavali opatrenia a vakcinovali sa. "Ja dúfam, že keď toto najhoršie pominie, práve toto a ich zodpovedný prístup bude môcť byť zohľadnený," povedala.

Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem

Vyzvala na to, aby sme počúvali odborníkov. "Pretože obrázky, ktoré som v ružinovskej nemocnici pred chvíľou videla, boli tragické a hrozné. Keď som sa rozprávala so zdravotníckym personálom, ktorý napriek obrovskej snahe čelí vyhrážkam a nenávisti, mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem," skonštatovala.

"Ako je možné, že v súčasnej situácii, keď zomierajú ľudia aj na základe bludov na COVID, že ešte stále tu máme nenávisť voči tým, ktorí nás zachraňujú. Toto považujem za absolútne nefér, moja nekonečná vďaka a úcta patrí každému jednému zdravotníkovi, ktorý sa snaží pomáhať," dodala.

Zdravotníci zažívajú neprijateľné situácie

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský poďakoval prezidentke za záujem o situáciu v zdravotníctve. "Prejavuje ho veľmi dlho a sme v kontakte. Informuje sa o tom, ako sa situácia vyvíja," povedal a takisto sa poďakoval všetkým zdravotníkom. Slovenskí zdravotníci podľa neho zažívajú situácie, ktoré sú už neprijateľné. Niektoré veci sú pre neho "nepredstaviteľné".

"Chcel by som sa poďakovať všetkým, ktorí sa o našich pacientov starajú, či sú to lekári a sestry v nemocniciach, v ambulanciách, príslušníci záchranných zdravotníckych služieb, epidemiológovia, laboranti a všetci tí, ktorí denno-denne bojujeme za zachovanie funkčnosti zdravotníckeho systému a za to, aby sa naše zdravotníctvo mohlo znovu nadýchnuť, a takisto celý štát," zhodnotil. Lengvarský však na otázky, či v stredu na rokovanie vlády príde s návrhom na lockdown, neodpovedal. Rovnako tiež nechcel informovať o výsledkoch rokovaní s koaličnými partnermi.

Riaditeľ UNB Roland Schaller po návšteve prezidentky Zuzany Čaputovej a ministra zdravotníctva povedal, že si ich podporu vážia. Pripomenul, že personál nemocnice tvoria matky a živitelia rodín, ktorí sa musia starať aj o svoje vlastné rodiny. Poďakoval im za ich prácu.

