Bude LOCKDOWN pre všetkých? Koalícia sa zrejme dohodla: Pravidlá budú iné, ako sa očakávalo

BRATISLAVA - Bude prísny lockdown pre všetkých alebo nie? Zdá sa, že sa koalícia nakoniec dohodla. Lockdown bude, no očkovaní by mali mať isté výhody. O oficiálnej podobe nových prísnych opatrení by mala vláda informovať zajtra na rokovaní vlády.

Koaličná rada včera rokovala do noci. Okrem lockdownu mali na programe ďalšie body, ktoré sa týkali aktuálnej schôdzi parlamentu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský však šiel na rokovanie s jasným cieľom. "Lockdown okamžite," povedal pred koaličnou radou. Dohodli sa lídri koalície?

VIDEO Pandémia nezaočkovaných likviduje zdravotnú starostlivosť o všetkých pacientov, tvrdí minister zdravotníctva Lengvarský

Opatrenia budú iné, ako sa očakávalo

Zdá sa, že nejaký kompromis sa zrodil. No tvrdý lockdown tak, ako ho požadoval Lengvarský, zrejme opäť nebude. Informoval o tom denník Pravda. Informáciu o dohode potvrdil minister práce Milan Krajniak. Opatrenia podľa neho budú iné, než sa očakávalo. "Nemôžem povedať, že to bude pre všetkých," povedal. Ministerstvo zdravotníctva sa plánuje k opatreniam vyjadriť takisto v stredu po rokovaní vlády.

Zasadné poslanecký klub SaS

To, že na koaličnej rade padla dohoda, potvrdili aj ďalší. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský dodal, že rokovali štyri hodiny a očkovaní by mali mať isté výhody. Zdôraznil, že premiér Heger a minister zdravotnícka Lengvarský podrobnosti povedia v stredu na rokovaní vlády. "My sa k lockdownu vyjadríme až v stredu, dovtedy zasadne poslanecký klub SaS," uviedol pre Topky hovorca strany Ondrej Šprlák.

VIDEO Sulík mal už minulý týždeň problém s obmedzovaním očkovaných

Dvaja proti dvom, očkovaní budú mať zrejme výhody

Pred rokovaním vlády sa viacerí vyjadrili za zavedenie tvrdého lockdownu. Zdá sa však, že po nájdení dohody budú opatrenia opäť miernejšie a ani premiérovi ani ministrovi zdravotníctva sa tvrdé podmienky presadiť nepodarilo. Strana Za ľudí a SaS presadzovali výhody pre očkovaných, hnutie OĽaNO a Sme rodina sú naopak za tvrdý lockdown.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Richard Sulík pred rokovaním uviedol, že by mali počkať, aký účinok budú mať aktuálne schválené prísne opatrenia pre nezaočkovaných. "Celé mesiace rozprávame ľuďom dajte sa očkovať, očkovanie je viac slobody a teraz ich postihnú tie isté tvrdé pravidlá, ako keby sa začokovať nedali. Nemali by sme ich zbytočne iritovať," uviedol.

Nebudem hazardovať s ľudskými životmi

Premiér Eduard Heger sa vyjadril včera v oficiálnom stanovisku. V žiadnom prípade nebude hazardovať so životmi zaočkovaných, či nezaočkovaných. "Preto sa intenzívne zaoberá možnosťou trojtýždňového lockdownu pre všetkých obyvateľov, ako to navrhuje ministerstvo zdravotníctva a konzílium odborníkov. Práve názor odborníkov je v tomto smere pre predsedu vlády kľúčový," uviedla včera hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková.

VIDEO Premiér Heger oznámil prísne opatrenia v rámci nového COVID automatu: Od pondelka platí lockdown pre nezaočkovaných

"Premiér si uvedomuje, že je nutné situáciu riešiť okamžite aj preto, aby sme mali pokojnejšie Vianoce a mohli neskôr opatrenia uvoľňovať s ohľadom na blížiacu sa sezónu v cestovnom ruchu," dodala. Pred rokovaním Heger dodal, že situácia je vážna a na základe vývoja a kulminácie prípadov vidia, že situácia speje k tvrdému lockdownu. "Prvý krok sme už urobili, teraz nasleduje lockdown pre všetkých," uviedol.

Matovič kritizoval ministrov

Minister financií Igor Matovič kritizoval pred rokovaním koaličnej rady viacerých ministrov, ktorí mali podľa neho konať už od leta. "Mali byť samotesty pre žiakov v školách, nestalo sa tak. Veľa vecí sa nespravilo a vidíte, ako to vybuchlo," uviedol. Kritizoval aj to, že Sulík nezabezpečil samotesty do firiem. "Dnes nám horí celý dom a obávam sa, že sa budú musieť spraviť iba radikálne opatrenia," povedal.

"Minister školstva, ktorý dovolil dať dole rúška v triedach 700-tisíc deťom a dovolil vírusu šíriť sa medzi blízkymi a v rodine, by sa mal postaviť a povedať, že deti v lete budú len mesiac prázdniny a teraz dať voľno do Vianoc. To je jediné riešenie," skonštatoval. Podľa niektorých je opatrenie pre školy postačujúce a mali by sa naďalej riadiť podľa školského semaforu a regionálnych hygienikov, odborníci však takisto odporušili aspoň krátkodobé prázdniny.