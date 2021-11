Potenciál projektu Tatra do škôl v slovenských podmienkach

Projekt s názvom Tatra do škôl vznikol v roku 2018 z iniciatívy legendárnej kopřivnickej automobilky Tatra Trucks. Podstatou tohto projektu je nadviazať spoluprácu medzi automobilkou Tatra Trucks a strednými školami s technickým zameraním v krajoch naprieč Českou republikou. Zmyslom projektu spočíva v tom, že vybraní študenti z technicky zameraných stredných škôl majú možnosť poskladať automobil značky Tatra. Ten sa po expertnej kontrole odborníkmi z automobilky Tatra Trucks dostane do prevádzky napríklad v krajských údržbách ciest, alebo iných krajských cestných inštitúciách. Automobilka Tatra Trucks tak ponúka študentom zaujímavú možnosť získať prax v stavbe nákladných automobilov, ktoré v praxi nájdu svoje uplatnenie a študenti tak majú možnosť vidieť „plod“ svojej práce v akcii.

Za celú svoju existenciu sa projektu Tatra do škôl zúčastnil už celý rad stredných odborných škôl z viacerých krajov Českej republiky. V poslednom období išlo napríklad o Strednú priemyselnú školu v Třebíči z kraja Vysočina, Strednú školu automobilovú v Ústí nad Orlicí z Pardubického kraja, Strednú školu remeselnú a dopravnú z Nového Bydžova z Královohradeckého kraja, Strednú priemyselnú školu dopravnú v Plzni alebo o Stredné odborné učilište vo Valašských Kloboukách zo Zlínskeho kraja. O tom, že projekt automobilky Tatra Trucks je skutočne zaujímavý a pre vzdelávanie budúcich generácií automechanikov a konštruktérov prínosný, svedčí aj ocenenie School Friendly, ktoré automobilka za tento projekt získala v roku 2019. Ocenenie automobilke Tatra Trucks udelilo Združenie pre rozvoj Moravskosliezskeho kraja.

Po vzore projektu Tatra do škôl sa plánuje realizovať identický projekt na podporu vzdelávania žiakov a študentov technických odborov aj na Slovensku. Nakoľko sú vozidlá značky Tatra unikátne a špecifické vo svojej konštrukcií, skúsenosti s montážou takýchto nákladných automobilov by študentom výrazne rozšírili rozsah ich zručností a zdvihli by ich cenu na trhu práce. Samotný projekt by realizovala spoločnosť Tatra Defence Slovakia, ktorá je dcérskou spoločnosťou práve známej kopřivnickej Tatry. Za svoje pôsobisko si vybrala mesto Trenčín, ktoré spoločne so zvyškom Trenčianskeho kraja patrí medzi priemyselne významné regióny.

„Vyrábať budeme špecializované vozidlá pre silové zložky, presne podľa požiadaviek klienta, nepôjde teda o veľkosériovú, tzv. pásovú výrobu akú poznáme z bežných automobiliek,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Michal Baláž. K tomu, aby bolo možné takýto typ výroby realizovať, plánuje Tatra Defence Slovakia nadviazať spoluprácu so slovenskými strednými a vysokými školami. Jednou z foriem takejto spolupráce je práve ekvivalent projektu Tatra do škôl, prostredníctvom ktorého Tatra Defence Slovakia výrazne prispeje k výchove novej generácie odborných pracovníkov, mechanikov, konštruktérov a ďalších technických profesií. Ako sám minister obrany SR Jaroslav Naď poznamenal počas slávnostného otvorenia spoločnosti Tatra Defence Slovakia, „na Slovensku máme šikovných ľudí a špecialistov, ktorých odborné kapacity sú dôležitou podmienkou úspechu rozvoja obranného priemyslu.“ Ekvivalentom projektu Tatra do škôl by Tatra Defence Slovakia významne podporila mladú generáciu ľudí, ktorí o technické a manuálne práce majú záujem.

