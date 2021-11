Ministerka Kolíková má na krku predžalobnú výzvu! Môžu za to jej vyjadrenia o skorumpovaných sudcoch

archívne video

Minnisterska spravodlivosti Mária Kolíková v rádiu Expres na otázku moderátora, či sa súdnej mape bránia skorumpovaní sudcovia odpovedala, že určite sa bránia aj tí, pretože bude spôsob korupcie zložitejší. Podľa sudkyne Krajského súdu súdu v Bratislave Dany Jelínkovej Dudzíkovej došlo týmto vyjadrením k verejnému potrestaniu či verejnému zastrašeniu sudcov, ktorí sú kritikmi súdnej mapy. Povedala to v rozhovore pre DenníkN.

"Použila všeobecný hodnotiaci úsudok, ktorý nie je opretý o dostatočný skutkový základ, na čo sme ju opakovane upozorňovali. Aj na začiatku mala pri reforme takúto rétoriku, potom ako keby uznala, že to nie je vhodné, a na chvíľku s tým prestala. Teraz opätovne vyjadrila hodnotiaci úsudok voči sudcom, ktorí sú kritikmi súdnej mapy. Dotklo sa ma to. Som verejná kritička a myslím si, že vecná. Okrem toho, že moja sloboda prejavu bola týmto verejne sankcionovaná, dotklo sa to mojej cti a dôstojnosti. Do justície som vstúpila s tými najlepšími úmyslami, podobne ako všetci moji kolegovia. Toto si nezaslúžime," povedala Jelínková Dudzíková.

Podľa nej nie je správne kriminalizovať kritikov a vybočiť z rámca vecnej kritiky a diskusie. Sudkyňa od predžalobnej výzvy očakáva, že ministerka Kolíková vysvetlí, ako svoje slová myslela.

"A to tak, aby nikoho nenechala na pochybách, či je motiváciou kritiky súdnej mapy snaha zachovať pretrvávajúce korupčné väzby. Pokiaľ nedôjde k vysvetleniu, už mám pripravený nástrel žaloby na ochranu osobnosti, respektíve aj žaloby na ochranu slobody prejavu sudcu. Verejne sa k nej nebudem vyjadrovať, lebo nechcem ovplyvňovať verejnú mienku ani budúceho zákonného sudcu. Nech sa s tým vysporiada sudca, ako uzná za vhodné," dodala sudkyňa.