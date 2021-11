Slováci, pozor: Od pondelka sa do Rakúska tak ľahko nedostanete! Sprísnenie pravidiel, to ale nie je všetko

Od polovice mája môžu cestujúci zo zahraničia ísť na územie Rakúska len v prípade, ak splnili jednu z podmienok tzv 3G – teda, že koronavírus alebo prekonali, alebo sú zaočkovaní najviac rok, alebo sa dali otestovať či už PCR alebo antigénovým testom. Tento systém ľudia vo veľkom využívali.

Archívne VIDEO MIMORIADNE Situácia v nemocniciach je kritická: Blíži sa zlomový bod! Lengvarský vydal tvrdý príkaz

Avšak, epidemická situácia sa nezhoršuje len na Slovensku, aj v okolitých krajinách. Za utorok pribudol rekordný nakazených počet nielen u nás, ale aj u našich západných susedov. Od pondelka je tam výrazne obmedzený život pre nezaočkovaných ľudí a tí po novom nemôžu využívať výhody testovania. Po novom môžu svoj domov opustiť len v prípade, ak idú do práce, nakúpiť si potraviny, lieky, k lekárovi, alebo do školy a na univerzitu.

Medzi ďalšie dôvody umožňujúce pohyb neočkovaných mimo bydliska patria telesný alebo psychický oddych či uspokojenie základných náboženských potrieb. Povolené je takisto odísť z domu v prípade, že sa ľudia pôjdu dať zaočkovať alebo otestovať. Nateraz lockdown pre neočkovaných platí do 24. novembra a nemôžu chodiť ani do reštaurácií, divadiel, kín, hotelov, ani na vianočné trhy, podujatia do 25 osôb, športové a rekreačné zariadenia, návštevu nemocníc a domovov dôchodcov či na nákup v službách. V uzavretých priestoroch je potrebné nosiť respirátor FFP2.

Zdroj: TASR / AP

Rakúska vláda sa však rozhodla pre ďalšie sprísnenie – od pondelka sa totiž na územie Rakúska nedostanú zahraniční cestujúci, ktorí koronavírus alebo neprekonali alebo sa nedali proti nemu zaočkovať, prípadne majú negatívny PCR test. Testovaní antigénovými testami a neočkovaní tak do Rakúska nebudú môcť ísť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa však existujú výnimky – tými sú pendleri, ľudia dochádzajúcich do Rakúska za prácou, štúdiom, z rodinných dôvodov a za životnými partnermi, ktorí budú môcť naďalej fungovať v režime 3G (na Slovensku režim OTP).

Na hraniciach tak bude potrebné predložiť výsledok negatívne testu – v prípade PCR nie staršieho ako 72 a v prípade antigénového testu nie staršieho ako 24 hodín. Doteraz bola platnosť testov v prípade PCR 7 dní a v prípade antigénov 48 hodín. Po novom nebude platiť ani test na protilátky. Klus však upozorňuje aj na ďalšie novinky. „Netreba tiež zabúdať na to, že tak ako (vnútroštátne) v celom Rakúsku, bude aj pri vstupe do krajiny skrátená platnosť očkovacích preukazov z jedného roka na deväť mesiacov (270 dní). Pre toto opatrenie však platí prechodná lehota do 6. decembra,“ vysvetlil Klus. Od 6. decembra sa tak na vstup do krajiny budú musieť PCR otestovať aj tí, ktorí boli zaočkovaní pred viac ako 9 mesiacmi. V prípade, ak niektorý z cestujúcich nesplní podmienky vstupu, mu môže byť pri kontrole uložená pokuta až do výšky 1450 eur.

Aj na Slovensku

Obdobné pravidlá v utorok predstavil po rokovaní vlády premiér Eduard Heger. Konzílium odborníkov totiž navrhuje, aby si testovaní mohli nakúpiť len základné potreby, ako sú potraviny, drogéria či lieky. Do obchodných centier, nepotravinových obchodov a služieb by sa po novom dostali len očkovaní a prekonaní. To isté platí aj v prípade ubytovacích zariadení s výnimkou čiernych okresov, akvaparkov, wellness centier a podobne. Na hromadných podujatiach budú môcť byť len očkovaní. Návrh konzília bude vo štvrtok schvaľovať vláda, platiť by mal minimálne tri týždne.