Svet v ohrození novej verzie covidu: Ako a kam môžeme cestovať? Odpovede prináša Klus spolu s touto mapou!

BRATISLAVA - Svet po dlhom tichu pred búrkou zasahuje ďalšia nebezpečná hrozba. Týka sa nového variantu koronavírusu Omikron a tým pádom pandémie ako takej. Variant je tak nebezpečný, že už sa rozšíril do niektorých európskych krajín vrátane Nemecka či Belgicka a hrozbu detekovali už aj v Česku. V týchto ťažkých časoch opäť nastupuje štátny tajomník z ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS), aby Slovákom urobil poriadok v cestovaní do zahraničia.

Zaťahujeme "ručnú brzdu"

Klus hneď v úvode hovorí, že napriek prítomnosti Omikronu v Európe cestovať cez hranice síce môžeme, a to aj cez lockdown, no vzhľadom na čoraz "bordovejšiu" EÚ a novú mutáciu cestovanie odporúča dôsledne zvážiť. "Viaceré štáty, vrátane našich susedov Rakúska a Česka, dočasne rušia lety z juhoafrických krajín alebo avizujú ďalšie obmedzenia pre cestujúcich z tohto regiónu sveta. Európska komisia oficiálne navrhla členským štátom EÚ aktivovať 'ručnú brzdu' a zastaviť lety z krajín, kde sa už nový variant vyskytol. Všetky letecké spojenia by teda mali byť prerušené, kým nebudeme vedieť, akú hrozbu tento variant predstavuje," začína Klus.

Zdroj: ECDC

Cestovanie je v podstate ešte možné

Cestovanie do aj zo zahraničia je podľa Klusa v podstate ešte stále možné. "Letisko M. R. Štefánika v Bratislave napriek lockdownu funguje tak ako doteraz. Nezabúdajte, že všetky náležitosti, ktoré musí cestujúci v súvislosti s pandémiou COVID-19 spĺňať pred vstupom," tvrdí štátny tajomník, pričom odporúča si pred vycestovaním overiť aj web, na ktorom sa Slováci dozvedia čo-to o opatreniach v danej krajine a či je do nej možné vycestovať.

Podľa dostupných dát sa však zdá, že varianty Delta a Beta sú oproti Omikronu len slabým odvarom, čo sa nákazlivosti týka.

Zdroj: Facebook/Martin Klus

Návrat späť

"Pri príchode na Slovensko sú cestujúci naďalej povinní registrovať sa cez formulár na portáli https://korona.gov.sk/ehranica/. Všetky neočkované osoby musia po príchode povinne absolvovať karanténu. Kompletne zaočkovaným platí prvá registrácia cez eHranicu nasledujúcich šesť mesiacov, nezaočkovaní sú povinní registrovať sa pri každom návrate. V prípade nezaočkovaných pendlerov stačí registrácia 1x mesačne. Deti do 12 rokov a dvoch mesiacov sa nemusia registrovať," pripomína Klus nariadenia pri návrate.

Zdroj: Facebook/Martin Klus, korona.gov.sk

Karanténa sa končí 10 dňom, ak je osoba zaočkovaná alebo bezpríznaková

V prípade, že bude mať karanténa u nezaočkovaných bezpríznakový priebeh, končí sa 10. dňom. Možno ju ukončiť aj negatívnym PCR testom, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. deň. Pre pendlerov platí výnimka z karantény, ak majú potvrdenie od zamestnávateľa a negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 7 dní. "Pri príchode na Slovensko lietadlom (do Bratislavy či Košíc) zároveň treba vyplniť formulár na webe: www.mindop.sk/covid/. V prípade návratu z niektorých krajín (zoznam nájdete na stránkach rezortu dopravy) je tiež potrebné preukázať sa negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 72 hodín," dodáva Klus.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Cestovať teraz nie je dobrý nápad

Klus však napriek tomu, že cestovať je ešte stále možné Slovákom odporúča, aby ho skôr zvážili. "Napriek týmto opatreniam občanov veľmi dôrazne odporúčame, aby v čase, keď na Slovensku platí núdzový stav so zákazom vychádzania, a keď aj v zahraničí sa deň za dňom sprísňujú opatrenia, radšej necestovali, ak nevyhnutne nemusia ísť za prácou alebo blízkou rodinou. Každý pohyb za hranice totiž predstavuje zvýšené riziko „prinesenia“ nákazy späť domov na Slovensko a ďalšie potenciálne komplikácie pre našich blízkych aj zdravotníkov. Buďme preto, prosím, v týchto dňoch maximálne opatrní a zodpovední!" dodal.