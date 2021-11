ONLINE Protesty v Bratislave pomaly končia: Demonštranti hádzali petardy, hlásia zranených!

Archívne VIDEO Dav sa spolu s hnutím Republika presunul zo Šafárikovho námestia pred Úrad vlády: Blokujú dopravu, na mieste sú ťažkoodenci aj jazdecká polícia!

19:20 Účastníci protestu na námestí Slobody v blízkosti Úradu vlády SR použili proti policajtom pyrotechniku. Pri explózii utrpeli zranenia dve osoby - príslušník Policajného zboru a príslušník Mestskej polície Bratislava. Zranenia si vyžiadali ošetrenie.

18:50 Protestujúci pri prechádzaní okolo prezidentského paláca hodili do záhrady petardu.

18:20 Obe skupiny sa začali presúvať - ĽSNS od parlamentu na Námestie slobody a Republika spred Úradu vlády k parlamentu. Skupiny protestujúcich sa stretli na Palisádach, kde obmedzili dopravu a počas presunu použili dymovnicu.

VIDEO Obe skupiny protestujúcich sa presúvali po Bratislave: Stretnutie na Palisádach, obmedzená doprava a dymovnica!

18:07 Protestné zhromaždenie hnutia Republika sa skončilo, Miroslav Suja vyzval ľudí, aby sa slušne rozišli. Pred Národnou radou protest naďalej pokračuje.

17:37 Z dôvodu presunu protestujúcich je v hlavnom meste prerušená premávka liniek MHD 3, 4 a 9. Tie sú mimoriadne ukončené pred vstupom do centra mesta. Keďže sú všetky obchádzkové trasy uzavreté, nemajú možnosť pokračovať do Karlovej Vsi, Dúbravky, Ružinova, Rače a Petržalky, informuje DPB na sociálnej sieti. "Premáva iba električka 1 po mimoriadnej trase Hlavná stanica - Blumentál - Stanica Vinohrady," priblížil. "Medzi zastávkami Blumentál a Farského premáva náhradná autobusová linka X3. Linka neobsahuje zastávky Sad Janka Kráľa, Šafárikovo námestie, Centrum, Mariánska a Americké námestie," dodal DPB. Deklaruje, že situáciu rieši a bude informovať o ďalšom pokračovaní.

17:35 Dav tvorený viacerými stovkami občanov pritom zablokoval dopravu v okolí Kamenného námestia a priľahlých uliciach. Dopravný podnik Bratislava (DPB) musel odkloniť niektoré linky hromadnej dopravy. "Hliadky bratislavských policajtov momentálne dohliadajú na bezpečnosť účastníkov verejného zhromaždenia, ktorí sa krátko po 16.30 h začali presúvať zo Šafárikovho námestia na Námestie slobody," ozrejmil bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Zdroj: Topky/Maarty

Situáciu podľa jeho slov polícia naďalej monitoruje. Ak by došlo k narušeniu verejného poriadku, či páchaniu inej protiprávnej činnosti polícia je podľa jeho slov pripravená v zmysle zákona zakročiť.

17:30 Šéf ĽSNS Marian Kotleba vystupuje pred parlamentom s čiernou maskou na tvári. "Vláda nás nazýva opicami, ale my nie sme opice, pán minister Naď. Vláda nevymení národ, ale národ vymení vládu,” kričí Kotleba. Následne masku odhodil do davu, pretože podľa jeho slov je symbolom otroctva a "my nie sme otroci".

Zdroj: Topky/Maarty

17:00 Zo Šafárikovho námestia sa protestujúci presunuli pred Úrad vlády. Priestor strážia nielen ťažkoodenci, ale aj jazdecká polícia.

16:50 Postupne vystupujú viacerí predstavitelia strany ĽSNS, medzi nimi aj Stanislav Mizík. Ten prezidentku Zuzanu Čaputovú nazval chobotnicou a ministerstvá jej chápadlá.

VIDEO Na protest, ktorý zorganizovala strana ĽSNS dohliadajú aj policajti

16:42 Aj pred parlamentom sú opäť ľudia s transparentmi. "Kam sa podeli sloboda a rovnosť?", „miliardy na očkovaciu kampaň na zdravotníctvo nič?" je vidieť pri parlamente. Na poriadok dohliadajú aj ťažkoodenci.

Zdroj: Topky/Maarty

16:40 Pred parlamentom je rovnako niekoľko stoviek ľudí.

16:30 Milan Mazurek vyzýva ľudí, aby sa zapojili do generálneho štrajku. Postupne sa protestujúci presúvajú pred Úrad vlády. „Už nie je čas ani na referendum,“ kričal z pódia.

Zdroj: Topky/Maarty

16:15 Niektorí ľudia prišli na protesty v maskách - jeden sa prezliekol za policajta, pričom na chrbte má heslo „buzerovať a mlátiť“. Policajti pritom už roky využívajú heslo „pomáhať a chrániť“. Ďalší prišiel oblečený ako väzeň.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

16:10 Medzi rečníkmi na Šafárikovom námestí bola aj bývalá poslankyňa NRSR Martina Šimkovičová.

15:57 Na proteste hnutia Republika protestoval aj Peter Lipták. Ten ľudí vyzýval, aby vydržali a nedali sa zaočkovať.

15:55 Dav ľudí naďalej protestuje aj na ohlásenom občianskom generálnom štrajku na bratislavskom Župnom námestí. Na pódiu sa vystriedali viacerí rečníci, kritizovali najmä pandemické opatrenia a kroky vlády, či prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

15:50 „Krátko pred 14.30 h bol z priestoru pred budovou Národnej rady SR predvedený 59-ročný muž. Dôvodom jeho predvedenia bolo porušenie ustanovení priestupku proti verejnému poriadku zákona č. 372/1990 Zb. Muž bol eskortovaný na príslušné policajné oddelenie," informuje polícia na sociálnej sieti.

15:40 Pred parlamentom sa postupne schádzajú ľudia kvôli ďalšiemu protestu - ten organizuje strana ĽSNS. Aktuálne tam varia guláš.

Zdroj: Topky/ Maarty

15:30 Na pódiu aktuálne stojí aj poslanec Miroslav Suja. Ten sa k ľuďom prihovára svojským spôsobom. "Strašne veľa ľudí žije v neistote. Táto vláda sa tvári, že ich nepočuje," povedal Suja. Počas jeho vystúpenia dav mení heslo na „fašizmus“, vládu „do basy, do basy“. Od vlády žiadajú demisiu.

VIDEO Poslanec Suja na proteste: Vláda sa tvári, že ľudí nepočuje

15:20 Na mieste je aj bývalý minister spravodlivosti Ján Čarnogurský. "Západné krajiny spôsobujú vojny, kvôli ktorým prichádzajú migranti do EÚ,” povedal Čarnogurský. Čarnogurský bol za bývalého režimu politickým väzňom, ktorý sa dostal na slobodu až po Nežnej revolúcii.

15:15 Mnohí protestujúci prišli na miesto s transparentmi, aj drsnými. "Berú si vaše telo, berú si vašu dušu, a to aj vďaka kolaborantom“, „sledujú a kujú pikle“, „nechceme tyraniu“, a podobné heslá je vidieť v centre mesta. Na námestí je odhadom okolo tisíc ľudí a ďalší postupne prichádzajú. Počas vystúpenia rečníkov ľudia skandujú „dosť bolo, dosť bolo“.

VIDEO Ľudia sa spred parlamentu presunuli do centra mesta: Protest hnutia Republika aj s drsnými transparentmi!

15:10 Na Šafárikovom námestí sa zhromažďujú stovky ľudí. Predstavitelia hnutia Republika, ktorí protest zvolali, si pri fontáne postavili pódium, kde sa striedajú rečníci.

14:40 Od 15. hodiny začína na Šafaríkovom námestí protest hnutia Republika. Podvečer je ohlásený pred parlamentom aj ďalší protest - konkrétne strany ĽSNS.



14:30 Fico pred parlamentom vo veľkom slovne útočil na prezidentku Zuzanu Čaputovú. Uviedol, že strana opäť začne so zbieraním podpisov pod petíciu za referendum o predčasných voľbách. Dodal, že plánujú každý týždeň protestovať pred prezidentským palácom, pokiaľ prezidentka referendom nepodpíše.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

14:20 Bratislavskí policajti zatiaľ pri stredajších protestoch nezaznamenali prípady narušenia verejného poriadku alebo inej protiprávnej činnosti. "V súvislosti s dnešnými verejnými zhromaždeniami, ktoré sa konajú na viacerých miestach v Bratislave, prijala polícia adekvátne opatrenia. Bezpečnostnú situáciu priebežne vyhodnocujeme s dôrazom na ochranu života, zdravia, majetku občanov a verejný poriadok," uviedli policajti na sociálnej sieti.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

14:15 „Vydajte nám dobrovoľne parlament! Príslušníci polície, na koho strane stojíte!? Nevadia vám krivé obvinenia?!" bolo počuť z davu smerom k policajtom, ktorí strážia budovu parlamentu

14:10 Rúška či respirátory sú na tvárach protestujúcich vidieť len sporadicky. Mnohí však so sebou majú transparenty s rôznymi nápismi, ako „Šerešovi fašisti = vrahovia generála Lučanského“.

14:00 Pred budovou parlamentu je aj expredseda parlamentu Andrej Danko.

Zdroj: SITA/Jana Birošová

13:40 Pred budovou parlamentu sa zišli stovky ľudí, ktorí chcú týmto spôsobom vyjadriť nespokojnosť s vládou a protipandemickými opatreniami. Na mieste sú už aj predstavitelia Smeru, ktorí položili veniec k soche Alexandra Dubčeka. Protestov sa zúčastnil napríklad expremiér Robert Fico, exminister vnútra Robert Kaliňák, či exminister financií Ladislav Kamenický.

V Bratislave je v stredu (17. 11.) ohlásených desať protestov a zhromaždení. Informoval o tom primátor hlavného mesta Matúš Vallo. Požiadal všetkých protestujúcich k ohľaduplnosti. "Právo zhromažďovať sa a právo protestovať nemôže stáť nad slobodou pohybu a právom na bezpečnosť ostatných, špeciálne v čase vrcholiacej pandémie," vyhlásil Vallo. Všetky zhromaždenia pred 32 rokmi v Bratislave aj iných mestách na Slovensku boli podľa jeho slov pokojné, bez urážok a násilia. "Každý, kto úprimne v sebe nosí odkaz novembrových dní, vie pokojne vyjadriť svoj postoj aj dnes," podotkol primátor.

Mesto Bratislava aj bratislavská mestská polícia poskytnú súčinnosť štátnej polícii nielen pri organizácii preventívnych opatrení, ale aj pri ochrane verejného poriadku. "Dopravný podnik Bratislava v stredu posilňuje dispečing a je pripravený koordinovať premávku MHD tak, aby bola aj napriek prípadným komplikáciám čo najplynulejšia," podotkol Vallo. Správa komunikácií a komunálny podnik nasadí dodatočné údržbárske čaty, aby verejné priestory po zhromaždeniach čo najrýchlejšie upratali. Starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová vyzvala organizátorov a účastníkov stredajších zhromaždení na zdržanie sa protiprávneho konania a neblokovanie dopravy. V opačnom prípade je mestská časť pripravená konkrétne zhromaždenie rozpustiť.

"V Deň boja za slobodu a demokraciu, ale aj počas dní okolo jeho dátumu sa budú v Starom Meste konať viaceré zhromaždenia a protesty. Mestská časť intenzívne pracuje na minimalizácii rizika vzniku podobných konfliktných situácií, aké Staré Mesto zažilo v lete," uviedla starostka. Občanom, ktorí sa na protestoch neplánujú zúčastniť, odporúča, aby sa miestam protestných zhromaždení vyhli. Dočasne poverený prezident Policajného zboru Štefan Hamran informoval, že polícia je pripravená počas stredy udržať poriadok na verejných akciách a avizovaných protestoch. Ak bude narušený, polícia bude podľa jeho slov nekompromisne zasahovať.