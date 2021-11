Dočkali sme sa, smeje sa Hlina Matovičovej reforme: Vodné krčahy prirovnal k slávnym sifónom zo známeho filmu!

BRATISLAVA - Bývalý šéf KDH Alojz Hlina neskrýva to, že v civilnom živote sa okrem politiky venuje aktívne aj vlastnému biznisu v gastro sektore. Práve toto územie sa rozhodol "zreformovať" jeho úhlavný protivník Igor Matovič (OĽaNO) svojou novou reformou. Hlina jeho novinky s krčahom a podobne len prirovnal k známemu filmu, kde išlo o symbolické sifóny.

archívne video

Pomoc reštauráciám, cez krčahy s vodou

Z noviniek z dielne Matoviča, ako sú eko menu, detské menu alebo krčahy s vodou zadarmo, si už robí srandu celý internet. No teraz sa k ním vyjadril bývalý líder KDH, ktorý sa už roky pohybuje na biznise s reštauráciami, a veru, aj jemu je "do smiechu" z noviniek, ktoré predseda OĽaNO predstavil.

Zdroj: MF SR

Už bolo načase, usmieva sa Hlina

Hlina novinky víta so sarkastickou náručou a slovami "bolo už načase". "Problém, ktorý trápi ľudstvo už od nepamäti, náš Igor Matovič I. The great, už konečne vyriešil. Problém, na ktorý poukázal už aj Bohumil Stejskal v jeho filozofickom pojednávaní o sifóne, šalamúnsky nakoniec vyriešil náš slovenský minister financií," poukazuje nepriamo na krčah s vodou zadarmo Hlina.

"Pri jeho geniálnych schopnostiach mal čas sa tomuto problému venovať. V čase, keď ľudia jedli od hladu čierne labute... Pardon, to bolo inde, v Kórei, tam tiež nebesá poslali ľudu vodcu, ktorý dokázal nemožné. Rozdiel je len v tom, že tam toho Kima III. zdedili, my sme Igora I. zvolili, teda, niektorí ho volili," prirovnáva aktuálne dianie k histórii Hlina.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

Príde aj ústavný zákon o džbánoch?

Hlina hovorí o tejto novinke ako o zákone o ďžbáne s vodou. "Tí hnusní, nenažratí krčmári budú nosiť karafu vody k obebu zadarmo, slovenský štát sa o tom chystá rozhodnúť zákonom. A ktovie, v krajine, kde ľudia volia ako volia, možno aj ústavným. Ak už v ústave má byť napísaná výška daní, tak prečo by nemohla byť povinnosť dostať k obedu džbán vody," uvažuje ironicky Hlina.

Súkromný tringelt namiesto toho Matovičovho

Právo slobodne sa rozhodnúť, komu dá občan tringelt na Slovensku bude podľa neho v zásade zrušené. "Bude postavené na tom, že sa pozriete do smutných oči obsluhy a poviete: „Sorry, ale Matovičov tringelt Vám nedám, dám Vám svoj tringelt a aký chcem a nie Matovičových 10%.. O tom aký tringelt dám, budem rozhodovať ja, nie Matovič.” Sám som zvedavý, ako dopadne tento experiment. Gastro biznis má obrovský problém prežiť pandémiu, tí ľudia chceli len to, čo majú v iných krajinách, nižšiu DPH, no dostali Matovičov experiment. Nech sa páči," uzavrel Hlina.