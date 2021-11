Ekonóm nad Matovičovými novinkami len krúti hlavou: Internet sa zas smeje a schytal to najmä krčah s vodou!

VIDEO Matovič predstavil štvrtú časť daňovo-odvodovej reformy

Matovič podľa posledného návrhu chce vraj dosiahnuť, aby zamestnanci a živnostníci platili férové dane. SZČO, ktoré účtujú, by mali mať o štvrtinu nižšie odvody ako zamestnanci. Živnostníci, ktorí si zvykli na paušálne výdavky, by mali podľa jeho návrhu platiť paušálnu daň 29 %, kde by bola zahrnutá daň aj všetky odvody. "Jednou touto platbou z celého svojho príjmu má vysporiadané všetko voči štátu," načrtol minister.

Zmeny v prípade reštaurácií

DPH na služby reštaurácií by podľa návrhu v rámci reštauračného balíka zmien mala predstavovať 10 %. Podmienkou je však zavedenie detského menu, teda polovičnej porcie z každého jedla za polovičnú cenu, ďalej eko menu, čo by znamenalo polovičnú porciu za trištvrte ceny. Pripustil, že existujú výnimky, kde je to zložité aplikovať. Automaticky ku každému jedlu by zároveň mal byť krčah vody grátis a zmeny majú nastať aj pri tringeltoch. Matovič vyčíslil, že toto opatrenie bez zohľadnenia dynamických vplyvov bude stáť 40 miliónov eur.

Počet živnostníkov už tak klesá, čo s nimi urobí toto? Pýta sa ekonóm

Na výsledný efekt sme sa pýtali aj u renomovaného ekonóma z organizácie INESS Radovana Ďuranu. Po poslednej tlačovke Matoviča sme mu preto položili pár všeobecných otázok o tom, čo si o predkladaných novelách z dielne financmajstra Matoviča myslí. Nie všetko vidí ružovo a z pohľadu SZČO osôb to vidí dokonca negatívne.

Ako hodnotíte štvrtú časť predstavenej daňovo-odvodovej reformy Matoviča o zdaňovaní SZČO a o zmenách v gastro sektore?

Dúfam, že je to len začiatok diskusie o zdaňovaní živnostníkov. Navrhnuté podmienky značne zvyšujú zdanenie SZČO, čo bude mať negatívne dopady na ich počet. Je veľký rozdiel v živobytí živnostníka a zamestnanca a nie je správne ich takto zjednodušujúco porovnávať. Ak by bol život živnostníka tak jednoduchý a výhodný, tak by ich počet neustále rástol, pričom mi vidíme opak, 400 tisíc živnostníkov bolo naposledy v roku 2008, dnes ich len o čosi viac ako 300 tisíc. Navrhnutá paušálna daň je veľmi vysoká, oproti Českej republike štvornásobne.

Zníženie DPH pre gastro je vítané, bohužiaľ bolo spojené s reguláciou platenia sprepitného, čo bude vytvárať komplikácie a nejasnosti - minister vlastne predpokladá, že každý zákazník chce zaplatiť sprepitné. V tomto návrhu je jasná snaha o čo najvyššiu mieru legalizovania platieb, ktoré sú dnes vyplácané na ruku. Problém ale je, že zaťaženie práce je príliš vysoké.

Keby minister nenavrhol tak nákladný sociálny balíček, mohol ponúknuť nižšie zaťaženie práce aj čašníkom. Za nevhodné považujeme opatrenia, ktorými chce minister nastavovať ceny a kvalitu služieb v reštauráciách. Štát má regulovať dane a vymáhať hygienické štandardy. To, aké sú v reštauráciách ceny a služby sú starosťou podnikateľov, a zvrchovanou mocou zákazníkov.

Ak dnes začne minister financií riadiť krčahy s vodou, bude zajtra riadiť cenu a kvalitu účesov, masáží, či regulovať všimné zaplatené krajčírke?

Čo vravíte na rekreačný a gastro bonus vo výške 300 eur pre zaočkované osoby nad 60 rokov? Aký zmysel a aký drahý bude pre štát tento ťah, ak reforma ako celok prejde v tomto stave?​

Keby toto opatrenie prišlo pred polrokom, mohlo mať pozitívny dopad na súčasné čísla chorobnosti a smrtnosti. Bohužiaľ mali sme miesto toho zbytočnú lotériu. Na dnešnú vlnu už tento bonus nebude mať žiadny vplyv. Do budúcnosti bude vytvárať podmienky pre odkladanie očkovania aj časti tých, ktorí sa očkovať chceli, veď vláda iste vymyslí nejaký cukrík za ďalšie zaočkovanie, počkáme si. Finančnú (ne)výhodnosť bonusu je ťažké vyhodnotiť bez adekvátnych dát. Otázka ale na ministra je - ak bude potrebná 4. dávka o rok - zopakuje sa takýto bonus?

Facka od internetovej satiry

To, či Matovič premýšľa alebo nepremýšľa ústretovo voči istým skupinám ľudí už internet, ako to v takýchto prípadoch býva, zhodnotil po svojom. Z celej tlačovej konferencie najviac "vykúkal" krčah s vodou, ktorý sa pre publikum stal akýmsi satirickým symbolom celej štvrtej časti predstavenej novely.

Už aplikované krčahy s vodou ocenil aj Matovič

Matoviča zrejme tieto vtipy z tlačovky zasiahli tiež, a to až tak, že pri jednej z reštaurácií si krátko po predstavení štvrtej časti reformy dovolil svojsky oceniť už desaťročnú tradíciu karafy (krčahu) s vodou pri jedle zdarma. Pod príspevok totiž napísal komentár: "Supiš".

