Na svete je nečakaná kampaň o očkovaní: Za všetko môže Tormová s Kulkovským! Rezort zdravotníctva je dojatý

Na sociálnych sieťach to od začiatku pandémie vyzerá ako na bojovom poli – škriepky a konflikty medzi očkovanými a neočkovanými sú na dennom poriadku. Vo veľkom sa zbrojí proti pandemickým opatreniam a očkovaniu, ktoré mnohí odmietajú. Okrem toho niektoré skupiny vo veľkom zdieľajú a veria mnohým konšpiračným teóriám, pri ktorých niekedy rozum stojí. Do toho olej do ohňa prilieva aj opozícia, ktorá vieru ľudí v konšpiračné teórie umocňuje. Lekári, zdravotníci či iní ľudí prosia, aby sa dali zaočkovať, pretože nemocnice sa začínajú plniť a tzv. biela medicína sa dostáva na druhú koľaj.

Primár interného oddelenia považskobystrickej nemocnice Milan Kulkovský poukázal na to, že sa mnohí ľudia aktívni na sociálnych sieťach radšej k ničomu, čo súvisí s pandémiou či očkovaním, nevyjadrujú, aby sa vyhli zbytočnej vlne kritiky a konfliktom. „Tie vyvolávali fanúšikovia alternatívnej „praudy“. V spleti protichodných informácii, chaose dezinformácii a vlastného strachu sa stratili aj tí, ktorých rozhodnutie neočkovať sa priviedlo na nemocničné lôžka. Mnohí z nich sa pýtajú, prečo? Prečo uverili svojmu strachu? Prečo nedôverovali lekárom a vedcom? Prečo verili politikom a pseudoodborníkom, ktorým na nich nikdy nezáležalo? Prečo?“ pýta sa Kulkovský na sociálnej sieti.

Ako dodal, byť ticho znamená, že daní ľudia neurobia nič pre to, aby sme sa na Slovensku mali lepšie a boj s pandémiou vyhrali. Koncom pracovného týždňa preto adresoval známym osobnostiam výzvu, aby šírili osvetu o potrebe očkovania či dodržiavania platných opatrení. Na to sa vyjadrila herečka Kristína Tormová, ktorá poukázala na to, že aj keď mnohí influenceri potrebu očkovania komunikujú od začiatku, od ľudí, ktorí veria konšpiráciám, dostávajú naozaj strašné a agresívne reakcie. Avšak, následne sa vytvorila spolupráca, o ktorej jej zakladatelia zrejme ani netušili, aký bude mať dosah. Samotný Kulkovský priznal, že je dojatý z toho, ako sa do výzvy na podporu očkovania zapojili desiatky influencerov.

Zdroj: FB / Milan Kulkovsky blog

Tí pomocou hashtagu #spolupracapreSlovensko prostredníctvom Instagramu šíria osvetu o očkovaní a dodržiavaní pandemických opatrení, ako si to želal Kulkovský. Poukazujú na to, aké majú skúsenosti z okolia, ako očkovanie pomohli ich blízkym v boji s koronavírusom, prípadne, ako ochránilo ich samotných. Do výzvy sa zapojili herci, speváci, komici či ďalšie známe osobnosti, ale aj odborníci z prostredia zdravotníctva. Okrem Kulkovského napríklad projekt Očami farmácie, mnohí medici či odborníci aktívni na sociálnych sieťach.

Ale aj napríklad herci Ján Koleník, Lukáš Frlajs, Fero Joke, Michaela Čobejová, Vladimír Kobielsky, fitness trénerka Zora Czoborová, Sandra z projektu Dejepisinak, politici Anna Zemanová (SaS), Michal Šimečka (Progresívne Slovensko), strana Sloboda a Solidarita, hudobník Ondrej Kandráč, či filmová producentka Wanda Hrycová a iní.

Zdroj: FB / Milan Kulkovsky blog

Dojatý rezort zdravotníctva

Na nečakanú kampaň a výzvu známych ľudí zareagovalo už aj ministerstvo zdravotníctva. To poukázalo na to, že Instagram zaliala pozitívna očkovacia vlna. „Typická lavína protihejtu, nadávok až výhražiek, ktoré po takýchto príspevkoch vždy nasledovala, bude mať teraz čo robiť, aby túto pozitívnu atmosféru prekonala. Veľmi radi by sme si za toto pripísali zásluhy, ale nemáme ich. Táto iniciatíva vznikla spontánne, zdola, nie je to súčasťou oficiálnej kampane, nevieme za toto ponúknuť nič iné, len náš obdiv a morálnu podporu,“ napísalo ministerstvo na sociálnej sieti. Poukázali na to, že síce pri zdravotných veciach treba počúvať najmä lekárov a zdravotníkov, avšak, rovnako dôležité sú aj podobné iniciatívy.

Dodali, že neočkovaní majú väčšinu na dvoch miestach – a to v nemocniciach, kde v súčasnosti v ťažkých stavoch leží viac ako 70 percent neočkovaných ľudí, a na sociálnych sieťach a v komentároch. „Mrzí nás, že týmto asi budú mať pokazenú nedeľu profesionálni hejteri a správcovia anonymných účtov, ktorých teraz čaká veľká kopa práce. Pardon! Nezaočkovaným ľuďom s otvorenou mysľou pripomíname len jedno: zmeniť názor nie je hanba. Je pochopiteľné, že ste chceli počkať, je prirodzené, že ste sa neponáhľali, keď bola dobrá epidemická situácia. Teraz sú naše nemocnice už takmer plné, zostať nezaočkovaný je veľmi nebezpečné a je dôležité vedieť názor prehodnotiť,“ uzavrel rezort.