Pritvrdzujú aj viac zaočkované krajiny: Zlyháva vakcína? Tu je odpoveď, prečo sú na tom zle Nemci aj Rakúšania

BRATISLAVA – Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie jednu z najnižších zaočkovaností. Nemocnice sa plnia a mnohé stoja na prahu kolapsu, vláda sprísňuje opatrenia a drvivá väčšina okresov je v čiernej farbe. Pritvrdiť kvôli nárastu nakazených však museli aj krajiny, ktoré sú v počte zaočkovaných ďaleko pred nami. To sa stalo vodou na mlyn pre spochybňovačov vakcín a očkovania. Fungujú alebo nefungujú teda vakcíny?

Na to, prečo sa zhoršuje situácia aj v krajinách, kde sa pre vakcínu rozhodlo viac ľudia ako u nás, sa pozreli tentokrát aj policajti. "Šíriteľom dezinformácií a hoaxov v týchto dňoch horia klávesnice, aby mohli svetu odovzdať svoju pravdu o tom, že vakcíny nefungujú," zareagovali na tento trend. Poukázali na viacero premenných.

Prvou je takzvaný efekt neočkovaných. "Ako ukazujú dáta napríklad z Nemecka, približne 67 percent ľudí v Nemecku je plne zaočkovaných proti COVID-19. Odborníci však od začiatku zavádzania varovali, že toto číslo nie je dostatočne vysoké na to, aby udržali vírus pod kontrolou," uviedli.

Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR, reprofoto RTVS

Citovali tiež prezidentku Nemeckej spoločnosti pre imunológiu Christine Falk, ktorá uviedla, že v kombinácii s nedostatkom obmedzení kontaktu to umožňuje vírusu šíriť sa takmer výlučne medzi neočkovanými Podľa Inštitútu Roberta Kocha je v súčasnosti výskyt hospitalizácií u nezaočkovaných pacientov s COVID-19 vo veku 18 až 59 rokov asi štyrikrát vyšší ako u očkovaných. U pacientov nad 60 rokov je to asi šesťkrát vyššie.

Dôvodom, prečo musia aj lepšie očkované krajiny od nás sprísňovať opatrenia je podľa polície klesajúca imunita a to hlavne u starších osôb. "Vakcína výrazne znižuje riziko vážneho ochorenia a smrti. S rastúcim počtom prípadov sa riziko nákazy COVID-19 zvyšuje aj u očkovaných ľudí. Zaočkovaní, ktorí by mohli čeliť vyššiemu riziku, sú starší ľudia so slabším imunitným systémom, najmä ak od ich druhej dávky uplynul nejaký čas. Krajina teraz podáva posilňovacie (booster) vakcíny ľuďom, ktorí boli plne zaočkovaní pred viac ako šiestimi mesiacmi," vysvetlili.

Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber

Príčinou zhoršenia situácie je aj menej obmedzení v porovnaní s minulým rokom. Je teda podľa polície logické, že vírus sa šíri ľahšie, najmä medzi neočkovanými. Svoju úlohu zohral aj nákazlivejší delta variant. Tento rok sa pritom práve tento stal prevládajúcim vo väčšine sveta, vrátane Nemecka.

Polícia upozorňuje aj na to, že "všetky vírusy milujú chladnejšie počasie." "Vírus delta variantu miluje chlad. Trávime viac času vo vnútri, čo uľahčuje šírenie vírusu," zacitovali opäť doktorku Falk. "Nemecko nie je jediné miesto, kde sa situácia zhoršila. Európske krajiny ako Rakúsko, Holandsko a Belgicko tiež zaznamenávajú prudký nárast výskytu infekcií, keďže sa tieto faktory spájajú," uviedli.

Zdroj: Getty Images

Krajiny ako Belgicko, Holandsko či Rakúsko prijali podľa nich prísnejšie opatrenia, pretože cítia tlak na svoje nemocnice. "Slovenské nemocnice sú však v oveľa horšej situácii. Napĺňajú sa maximálne kapacity a lôžok s umelou pľúcnou ventiláciou je čoraz menej. Situácia je doslova na hrane. Dôvodom je bohužiaľ oveľa nižšia zaočkovanosť," skonštatovala polícia.

Zároveň odkázali, že zmeniť názor nie je hanba. "Je pochopiteľné, že ste napríklad chceli počkať, je prirodzené, že ste sa neponáhľali, keď bola dobrá epidemická situácia. Teraz sú naše nemocnice už takmer plné, zostať nezaočkovaný je veľmi nebezpečné a je dôležité vedieť názor prehodnotiť," vyzvali ľudí.