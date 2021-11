Kamenický s Remišovou si skočili do vlasov: Vakcína je omyl medicíny, tvrdí exminister!

Obaja politici sa stretli vo štvrtok večer v diskusnej relácii televízie JOJ Na hrane, kde si mimoriadne skočili do vlasov. Riešili viaceré témy – sporný paragraf 363, ktorý už viackrát použil generálny prokurátor Maroš Žilinka, reformy z dielne vlády, ale aj pandemické opatrenia a očkovanie. A práve pri poslednej spomenutej téme vznikla medzi politikmi búrlivá diskusia.

Exminister financií aj súčasná ministerka investícií sa mali vyjadriť k pandemickým opatreniam, ktoré v stredu schválila vláda na svojom rokovaní. Tie vo veľkom zvýhodňujú očkovaných, ale znevýhodňujú neočkovaných. Napríklad, ak by návrh v skrátenom legislatívnom konaní prešiel parlamentom, by sa mali zamestnanci pri vstupe do zamestnania preukazovať COVID passom – teda či sú očkovaní, testovaní alebo prekonaní. Rovnaký režim by mal platiť aj v prevádzkach a službách. Okrem toho chcú kompetentní zaviesť pravidelné pretestovanie zamestnancov na náklady zamestnávateľa. O návrhu sa má hlasovať už dnes.

„Ja som asi jediný zástanca zaočkovaných v koalícii, nech majú tú slobodu, ktorú sme im sľubovali,“ povedala v relácii Remišová s tým, že fakty hovoria jasne – v nemocniciach je väčšina pacientov s najťažšími prípadmi nákazy neočkovaných. Remišová sa vyjadrila aj k navrhovanému pravidelnému testovaniu zamestnancov. Viacerým zamestnávateľom sa totiž nepáči, že by mali testovať svojich zamestnancov na vlastné náklady. Podľa Remišovej im však testy poskytne štát. Nie však dlhodobo. „Určite nie dlhodobo, ale teraz v tejto nábehovej fáze áno,“ uviedla.

Omyl medicíny

To, že sa Slováci delia na očkovaných a neočkovaných, sa však nepáči exministrovi financií Kamenickému, ktorý návrh vlády vo veľkom kritizoval. Poukázal aj na to, že podľa posledných prieskumov je dôvera ľudí v predstaviteľov štátu veľmi nízka a tvrdí, že nedokážu ľudí presvedčiť na očkovanie. Okrem toho konštatoval, že vakcína nemá stopercentnú účinnosť, ako to na začiatku pandémie tvrdili vedci a odborníci, ale oveľa nižšiu.

Opieral sa aj o dáta zo zahraničia, kde aj v štátoch, kde dosiahli potrebnú mieru zaočkovanosti populácie, prípady pozitívne testovaných rastú. „Myslím si, že viacerí svetoví lídri prehodnotia svoje názory a uvedomíme si, že vakcinácia pravdepodobne nie je natoľko účinná, aby zabránila covidu,“ konštatoval Kamenický. "Očkovanie bude prinášať ďalšie mutácie a očkovanie je omyl medicíny," povedal Kamenický s tým, že citoval laureáta Nobelovej ceny za virológiu v roku 2008.

Remišová mu však oponovala a uviedla, že Kamenický povedal množstvo dezinformácií a hoaxov, ktoré nemajú byť založené na žiadnych dátach. Spomenula dva prípady zo svojho okolia, ktoré poukazujú na to, ako zákerný je delta variant. Prvým je jej kolegyňa, ktorá sa nedala zaočkovať preto, lebo jej to jej všeobecný lekár neodporučil. Teraz leží s vážnym stavom v nemocnici. Druhým je starší pán, ktorý dlhé roky volí sociálnu demokraciu a po vzore šéfa Smeru-SD Roberta Fica, ktorý tvrdí, že vakcína nie je účinná, sa nedal zaočkovať. Teraz leží s mimoriadne vážnym stavom v nemocnici na umelej pľúcnej ventilácii.

Okrem toho povedala, že vakcína nie je biznisom farma firiem, keďže jedna očkovacia dávka stojí 20 eur a liečba ťažkého priebehu koronavírusu tisíce eur. "Žiadna vláda v Európe nemá takú opozíciu, ako ste vy, že podráža krajine nohy a naháňa svojich voličov, väčšinou starších ľudí na protesty bez rúšok, keď tu máme deltu,“ reagovala Remišová na záver. "Vy ste ľudí dohnali do absolútneho kúta a rastie tu agresivita," oponoval na záver Kamenický.