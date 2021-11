Vláda zrejme opäť cúvne: Premiér ponúkol miernejšie OPATRENIA! Väčšina odporúčaní konzília chýba

Členky konzília odborníkov cítili minulý týždeň potrebu prihovoriť sa iným spôsobom. Dôvodom je rýchlo sa zhoršujúca situácia. Predstavili balík prísnych opatrení a upozornili na to, že opäť hrozí kolaps zdravotného systému. Miera zaočkovanosti je nízka a niektoré nemocnice sú už plné. Kysucká nemocnica už má obsadené všetky miesta na pľúcnej ventilácii.

VIDEO Odborníčky VARUJÚ: Sme na pandemickej hore plnej ľudí bez istenia! Opatrenia sa musia dodržiavať

Odporúčania odborníkov odignorovali

Na Slovensku sa okrem toho vyskytuje aj o 10 až 15 percent infekčnejší subvariant delta plus. Napriek tomu sa zdá, že vláda neprijme opatrenia, ktoré odborníci navrhli. Premiér Eduard Heger na sociálnej sieti v noci informoval o zoznam opatrení, o ktorých má vláda rozhodnúť. Oproti pôvodnému balíku je to obrovský rozdiel a väčšinu odporúčané odborníkov odignorovali.

VIDEO Očkovaní budú mať prístup k prevádzkam aj v čiernych okresoch, uviedol premiér

Napriek tomu, že si premiér uvedomuje vážnosť situácie, koalíciou navrhované opatrenia sú miernejšie. "Počet nakazených prudko stúpa, Slovensko sa farbí načierno. Rozhodli sme sa preto konať, motivačne, ale aj prísne zároveň. Na koaličnej rade sme sa zhodli, že očkovaní a tí, čo prekonali covid, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Všetko však za pravidelných kontrol dodržiavania opatrení," napísal Heger. Práve toto opatrenia konzílium zatiaľ neodporúčalo, keďže súčasné opatrenia sa porušujú a ich kontrola je nedostatočná.

Ostalo len jedno opatrenie, právomoci ÚVZ a polície sa posilnia

Medzi navrhovanými zmenami tak chýba napríklad zváženie povinného očkovania pre vybrané skupiny, zákaz osláv, obmedzenie pohybu pre neočkovaných v čiernych okresoch či prerušenie vyučovania v najviac postuhnutých okresoch. Jediným opatrením, ktoré sa dostalo na zoznam zmien, je povinné zavedenie a kontrola COVID pasov. Pribudnúť by však mali oprávnenia pre Úrad verejného zdravotníctva a políciu. Tí budú mať na mieste právo udeliť blokovú pokutu alebo rovno uzatvoriť podnik.

Konzílium opatrení navrhlo prísnejšie opatrenia

Minulý týždeň sa konzílium odborníkov zhodlo na baliku prísnych opatrení, ktoré by podľa nich malo pomôcť stabilizovať už tak kritickú situáciu. Ku koaličným opatrením sa zatiaľ nevyjadrili, keďže nie sú oficiálne. Minister Vladimír Lengvarský ešte v pondelok ráno uviedol, že stojí za návrhmi expertov.

Jedna z členiek konzília Elena Prokopová uviedla, že si vedia predstaviť, že v čiernych okresoch by boli otvorené podniky a reštaurácie pre zaočkovaných a tých, čo COVID prekonali. Podmienkou je však prísna kontrola, ktorá momentálne absentuje. Práve preto toto opatrenia nenavrhli, kým kontroly nebudú účinné.

ZOZNAM Takto by sa mali sprísniť opatrenia: Obmedzený pohyb, kontrola COVID pasov či zavreté školy!

Lengvarský nezavrhol ani spomínané obmedzenie pohybu, teda lokálny lockdown v čiernych okresoch pre nezaočkovaných ľudí. O takejto forme lockdownu informoval aj rezort zdravotníctva ešte v piatok po zasadaní krízového štábu. Detaily nových opatrení by mali byť známe dnes po rokovaní vlády. Premiér dodal, že bude známe aj to, ako budú prebiehať kontroly a aké budú výšky sankcií.

Lokálny núdzový stav zrejme nebude

Po piatkovom rokovaní mimoriadneho krízového štábu dala vyjadrenie hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Situácia s epidémiou COVID-19 je vážna. "Počet infikovaných rastie a rastie aj počet pacientov s COVID-19 v nemocniciach. Musíme realizovať viaceré prevozy a prispôsobovať kapacity nemocníc infikovaným," povedala.

"Ministerstvo zdravotníctva predstavilo návrh na zavedenie lokálneho núdzového stavu, pretože situácia v niektorých regiónoch je veľmi vážna," povedala Eliášová s tým, že by to znamenalo núdzový stav len pre niektoré regióny. Práve obmedzený pohyb pre nezaočkovaných bol jedným n bávrhov konzília, ktorý sa však v zmenách prijatých na koaličnej rade nenachádza. Odborníci si ho predstavujú vo forme zákazu vychádzania tak, ako je definovaný v COVID automate. Výnimky by však boli rozšírené o očkované osoby a tých, čo prekonali koronavírus. Na obmedzenie pohybu, je však potrebné prijať núdzový stav, na ktorý momentálne nie je politická vôľa.