ZOZNAM Takto by sa mali sprísniť opatrenia: Obmedzený pohyb, kontrola COVID pasov či zavreté školy!

BRATISLAVA - Situácia sa na Slovensku zhoršuje veľmi rýchlo a lepšie to nebude ani cez Vianoce. Aj keby sa podľa šéfa Inštitútu zdravotníckych analýz Mateja Mišíka krivka zlomila hneď, situácia v nemocniciach sa bude ešte zhoršovať. Konzílium odborníkov preto predstavil zoznam odporúčaných opatrení, ktoré by mala vláda prijať.

Jedným z opatrení je aj obmedzenie pohybu pre nezaočkovaných ľudí, ktoré si odborníci predstavujú vo forme zákazu vychádzania tak, ako sú je definovaný v COVID automate. Výnimky by však boli rozšírené o očkované osoby a tých, čo prekonali koronavírus.

Nechceme trestať nezaočkovaných

Odborníci "Vnímame, že reštriktívne opatrenia by sa mali týkať najmä neočkovaných," povedala Elena Prokopová. "Nie preto, aby sme ich trestali za to, že sa nedali očkovať, ale preto, že ak ochorejú a budú potrebovať hospitalizáciu, aby mali voľné lôžko v nemocnici," uviedla. Opatrenia sa podľa nej môžu pre zaočkovaných uvoľniť len vtedy, keď bude mať konzílium mať záruku toho, že budú dodržiavané.

"Na to, aby sme takéto rozhodnutie umožnili, je veľmi potrebné prijať rozhodnutia kompetentných orgánov, ktoré nebudú populárne," dodala Prokopová. Konzílium svoje návrhy odovzdá ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády. Či budú platiť v takomto znení a odkedy, to závisí na politikoch. Podľa Prokopovej by to však malo byť čo najskôr.

ZOZNAM opatrení, ktoré navrhlo konzílium odborníkov

Opatrenia na záchranu ľudských životov a zachovanie funkčného zdravotného systému:

- obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch

- zaviesť COVID pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu

- dôrazne odporúčať home office od červeného okresu všetkým, ktorí tak môžu fungovať

- krátkodobo (1-2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu vbordových a čiernych okresoch, tam, kde je to potrebné

- obmedziť otvorenie prevádzok do 22 hodiny od bordového okresu

- dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu

- zrýchliť podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb

- navýšiť počet reprofilizovaných lôžok

- zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok

Opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti populácie:

- platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným osobám

- intenzívne motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania

- zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity

- zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ

- vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších

Návrhy k plneniu nastavených opatrení:

- osobná angažovanosť a zodpovednosť nás občanov, podnikateľov a prevádzkarov (samokontrola)

- zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu opatrení

Vyhneme sa lockdownu?

"Závisí to len od nás. Vírus sa šíri medzi ľuďmi a šíri sa len toľko, koľko mu dovolíme. Keby sa dodržiavali už dnes platné opatrenia, tak by sme ani nemuseli uvažovať o sprísňovaní," odpovedala Koščálová. "Konzílium považuje sprísnenie opatrení v súčasnej situácii za nevyhnutné," povedal Mišík. Niektoré nemocnice sú už teraz na maximách kapacít. Počas predchádzajúcej vlny to bolo až vo februári a marci.

Pozrite si CELÚ tlačovú konferenciu k aktuálnej situácii a opatreniam