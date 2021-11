PREDPOVEĎ počasia: Cez týždeň bude oblačno, pripravte si aj dáždniky! V noci môže zafúkať, ráno bude hmla

Týždeň začne oblačnosťou na väčšine územia, v noci môže zapršať a vo vyšších polohách aj zasnežiť. Nezabudnite si preto pribaliť aj dáždniky, ak sa niekam vyberiete a pre istotu sa aj teplo oblečte.

PONDELOK

V pondelok bude na Slovensku oblačno až zamračené, postupne lokálne sa môžu oblačnosť zmenšovať. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky a zhruba od 1100 metrov môže aj snežiť. Ráno sa môže vyskytnúť aj hmla. Najvyššia denná teplota bude od 6 do 11 stupňov, v noci môže prsať a teplota sa bude pohybovať od 0 do 5 stupňov, v údoliach ojedinele do - 2 stupňov. V noci sa môže vo vysokých polohách fúkať prudký až búrlivý vietor.

Zdroj: Predpovede.sk

UTOROK

V utorok bude počasie podobné ako v pondelok. Na väčšine územia bude premenlivá oblačnosť, na severe a spočiatku aj na východe veľká. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď, vo vyšších polohách opäť aj snehové zrážky. V noci a ráno ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota bude od 8 do 13 stupňov a najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od - 1 do 4 stupňov.

STREDA

V strede týždňa sa mierne vyjasní. Cez deň bude jasno až polojasno, v západnej polovici časom oblačno. V noci a ráno sa sa môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 6 do 11 stupňov, pri dlhšie trvajúcej hmle môže byť chladnejšie. V noci bude od - 5 do 0 stupňov.

ŠTVRTOK

Vo štvrtok bude o niečo teplejšie. Bude polojasno až oblačno, v nižších polohách v noci a dopoludnia miestami hmla alebo nízka oblačnosť. Najvyššia denná teplota bude od 5 do 11 stupňov. V noci sa bude teplota bude pohybovať od - 1 do 5 stupňov.

PIATOK

Koncom týždňa k nám príde studený front. V piatok bude polooblačno až oblačno a ojedinele zrážky, vo vyšších polohách aj snehové. Najvyššia denná teplota bude 7 až 12 stupňov a v noci bude od - 2 do 4 stupňov.

