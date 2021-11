Čaká nás búrlivý týždeň: PREDPOVEĎ počasia a bitka teplých a studených frontov, pozor si dávajte na stredu!

BRATISLAVA - Obyvateľstvo si už zvyklo na príchod chladnejšieho vzduchu a v polovici novembra by sa už v tejto oblasti nemali nič zásadnejšie udiať. No v prípade teplých a studených frontov to počas tohto týždňa bude skutočne ako na hojdačke. Kým v strede týždňa pravdepodobne teploty klesnú, jeho koncom sa teploty opäť zdvihnú. Pozrite si predpoveď počasia na nasledujúci týždeň.

Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu majú na nasledujúci týždeň jasné predpovede. Prekvapil nás ale chladnejší stred týždňa, pričom piatok k nám zavíta teplý front.

Pondelok

Stred mohutnej tlakovej výše sa bude presúvať z Pobaltia nad juhozápadné Rusko. Súčasne sa bude v našej oblasti vo vyšších vrstvách ovzdušia naďalej udržiavať teplejší vzduch.

Bude oblačno až zamračené, zrána aj hmlisto. Na horách a miestami aj v nižších polohách, najmä popoludní, zmenšená oblačnosť. Týždeň začne pomerne teplo, keďže najvyššia denná teplota bude 5 až 10, pri zmenšenej oblačnosti do 12 st. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 7 st. Bezvetrie alebo slabý, v Above a na Zemplíne spočiatku miestami severný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Utorok

Od východu bude do našej oblasti zasahovať mohutná tlaková výš. Bude prevažne polojasno. V noci a dopoludnia v nižších polohách na mnohých miestach hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží po celý deň. Najnižšia nočná teplota 1 až -4, na juhozápade a pri nízkej oblačnosti

miestami do +4 st. Najvyššia denná teplota sa bude držať na vyšších 7 až 12 stupňoch, pri nízkej oblačnosti okolo 5 st. Slabý, na západe postupne juhovýchodný až južný vietor do 6 m/s (20 km/h).

Streda

Streda bude bodom zlomu, keďže do našej oblasti bude od východu zasahovať okraj slabnúcej tlakovej výše. Súčasne postúpi od západu do strednej Európy studený front.

Nastane oblačné počasie. Bude zamračené a hmlisto. Spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť - najmä na východe. Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Najnižšia nočná teplota 0 až -5, na západe miestami okolo 2 st. Najvyššia denná teplota bude už len 4 až 9 st. Prevažne slabý, na juhozápade spočiatku juhovýchodný vietor do 5 m/s (20 km/h).

Štvrtok

Teploty nepôjdu vyššie ani vo štvrtok. Cez našu bude naďalej na juhovýchod prúdiť studený front spojený s hlbokou tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom.

Bude oblačno až zamračené a miestami dážď alebo prehánky, od cca 1000 m postupne sneženie. Najnižšia nočná teplota 5 až -1 st. Najvyššia denná teplota 4 až 9, na juhu stredného Slovenska a na juhozápade do 12 st.

Piatok

Teplotný šok príde v piatok, keďže by k nám mal zo západu prúdiť teplý front.

Má byť oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od stredných, postupne od vyšších polôh sneženie. Najnižšia nočná teplota 5 až -1 st. Najvyššia denná teplota sa zdvihne na 5 až 11 stupňov.