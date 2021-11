Takmer celé Slovensko je ČIERNE: Odborníci navrhli balík prísnych opatrení! Zatvorenie škôl či obmedzenie pohybu

BRATISLAVA - Situácia sa zhoršuje, denne pribúda viac ako 6-tisíc pozitívnych. V nemocniciach máme toľko pacientov, koľko ich bolo vo februári tohto roka. Slovensko bude od pondelka opäť černejšie, pravidlá sa tak sprísnia. Konzílium odborníkov však navrhlo ďalšie zmeny, ktoré by zaviedli ešte väčšie obmedzenia.

Od pondelka 8.11.2021 budú v oranžovej farbe dva okresy, v červenej 7. Celkovo 34 okresov bude v bordovej farbe, v čiernej ich bude 36. Aktualizáciu mapy okresov podľa COVID automatu schválila vláda SR. Konzílium odborníkov navrhuje pre zhoršujúcu sa situáciu sprísnenie niektorých opatrení.

VIDEO Situácia sa zhoršuje veľmi rýchlo, denne pribúda viac ako 6-tisíc prípadov, z hospitalizovaných zomrie okolo 20 percent

Aktuálne rozdelnie okresov

Fáza ostražitosti (oranžová farba): okres Komárno a Šaľa

V 1. stupni ohrozenia (červená farba) budú okresy Bratislava I.- V., Dunajská Streda a Galanta.

V 2. stupni ohrozenia (bordová farba) budú okresy Bánovce nad Bebravou, Banská Štiavnica, Dolný Kubín, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Košice I.- IV., Košice-okolie, Levice, Malacky, Myjava, Nitra, Nové Zámky, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Prešov, Prievidza, Revúca, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Žarnovica, Žilina, Zlaté Moravce a okres Zvolen.

V najhoršej čiernej fáza (3. stupeň ohrozenia) sa ocitnú okresy Banská Bystrica, Bardejov, Brezno, Bytča, Čadca, Detva, Humenné, Kežmarok, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Martin, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Púchov, Rimavská Sobota, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Žiar nad Hronom.

Zasadol mimoriadny krízový štáb

V piatok večer zasadol mimoriadny ústredný krízový štáb, na ktorom sa riešila komplikovaná situácia v nemocniciach. Hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová potom informovala, že rezort navrhuje zavedenie lokálneho núdzového stavu. Týkať by sa mal len regiónov s najvážnejšou epidemickou situáciou.

VIDEO Rezort predstavil návrh na zavedenie lokálneho núdzového stavu

"Lokálny núdzový stav by znamenal núdzový stav len pre niektoré regióny, kde je situácia naozaj vážna. Všetky detaily ešte precizujeme a budeme na budúci týždeň o tom komplexne informovať v prípade, že k takémuto kroku pristúpime," spresnila Eliášová. Rokovanie ústredného krízového štábu bolo prerušené a pokračovať by malo po doplnení bližších informácií o pandemickej situácii. Zasadnutie by sa mohlo konať začiatkom budúceho týždňa.

Bratislava musela byť preradená do červenej fázy pre zhoršujúcu sa situáciu

Bratislava musí byť aj s použitím dvoch "žolíkov" od pondelka (8. 11.) v červenej farbe v rámci COVID automatu (v prvom stupni ohrozenia). Dôvodom je zhoršenie epidemiologickej situácie a nárast počtu osôb v meste, ktorým potvrdili ochorenie COVID-19. Vyhlásil to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava s tým, že nariaďovanie jednotlivých opatrení má zabrániť nekontrolovateľnému šíreniu nového koronavírusu.

VIDEO ZOZNAM opatrení, ktoré navrhlo konzílium odborníkov

Ďalšie okresy v Bratislavskom kraji - Malacky, Pezinok a Senec, budú od pondelka v bordovej farbe v rámci COVID automatu (druhý stupeň ohrozenia). "V prípade okresov Senec a Pezinok bol využitý ich jeden disponibilný žolík, a to vzhľadom na úroveň plnej zaočkovanosti osôb nad 50 rokov na 65 percent. V prípade okresu Malacky boli posúdené lepšie lokálne epidemiologické charakteristiky, ako aj úroveň zaočkovanosti obyvateľstva nad 50 rokov blížiaca sa k 65 percentám," vysvetlil RÚVZ.

Hygienici pozorujú u ľudí "pandemickú únavu", vyzývajú však verejnosť na zodpovednosť a disciplinovanosť pri dodržiavaní nariadených opatrení. Deklarujú, že vykonávajú aj naďalej potrebné epidemiologické šetrenia všetkých pozitívnych osôb a ich úzkych kontaktov v rámci Bratislavského kraja.

Návrhy konzília odborníkov

Konzílium odborníkov apelovalo na ľudí oveľa silnejšie, ako minulý rok. Situácia v nemocniciach je už po pár týždňach na takej úrovni, akú sme v druhej vlne videli až vo ferbuári alebo marci. Počty pozitívnych prípadov lámu rekordy a pribúdajú aj úmrtia. Opatrenia sa musia dodržiavať a jedinou cestou, ako zvládnuť pandémiu, je očkovanie. Miera zaočkovanosti je však na Slovensku nízka. Aj preto navrhuje konzílium odborníkov sprísnenie opatrení.

Balíček opatrení ešte musí vyhodnotiť vláda. Potrebné sú ešte odborné stanoviská.

Opatrenia na záchranu ľudských životov a zachovanie funkčného zdravotného systému:

- obmedziť pohyb pre nezaočkovaných v čiernych okresoch

- zaviesť COVID pasy (OTP) na vstup do zamestnania od červeného okresu

- dôrazne odporúčať home office od červeného okresu všetkým, ktorí tak môžu fungovať

- krátkodobo (1-2 týždne) prerušiť prezenčnú výučbu vbordových a čiernych okresoch, tam, kde je to potrebné

- obmedziť otvorenie prevádzok do 22 hodiny od bordového okresu

- dodržiavať zákaz konania vysokorizikových aktivít ako sú svadby, večierky, diskotéky, oslavy, posedenia, spoločenské večere s tancom v čiernej farbe okresu

- zrýchliť podávanie 3. dávky vakcíny najmä v rizikových skupinách a zariadeniach sociálnych služieb

- navýšiť počet reprofilizovaných lôžok

- zvýšiť dostupnosť monoklonálnych protilátok

Opatrenia na zvýšenie zaočkovanosti populácie:

- platiť zvýhodnenú PN-ku pri ochorení na COVID-19 len zaočkovaným osobám

- intenzívne motivovať obyvateľov na prvú dávku očkovania

- zaangažovať regionálnych politikov, samosprávy, občianske a kresťanské komunity

- zvážiť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov tak, ako to robia v iných štátoch EÚ

- vynaložiť maximálne úsilie na zvýšenie zaočkovanosti, ako jediného nástroja na zvládnutie tretej vlny a aj prípadných ďalších

Návrhy k plneniu nastavených opatrení:

- osobná angažovanosť a zodpovednosť nás občanov, podnikateľov a prevádzkarov (samokontrola)

- zabezpečiť dodržiavanie a kontrolu opatrení