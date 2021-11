TÉMA DŇA Detaily policajného zásahu v Piešťanoch: Takto to bolo! Nekompromisný odkaz antivaxerom

Celé sa to udialo vo štvrtok vo večerných hodinách v obchode Lidl v Piešťanoch. Ľudia, ktorí odmietajú opatrenia, nakupovali bez respirátorov a následne im predavači odmietli nablokovať nákup. Zavolali policajtov, ktorí po napomenutiach a potýčke museli viacerých antivaxerov spacifikovať. Počas zásahu došlo aj k zraneniu policajtov.

Teraz sa k celej veci vyjadrilo policajné prezídium. To vnieslo do celej záležitosti viac svetla. „V situácii, kedy Slovensko čelí rekordnému nárastu infikovaných osôb a prudko stúpa počet hospitalizácií sa skupina ľudí, ktorých „nikto nebude obmedzovať“ rozhodla obsadiť priestor za pokladňami a aj napriek výzvam polície a personálu si odmietla nasadiť prekrytie horných dýchacích ciest,“ napísala polícia na sociálnej sieti. Ako dodali, z videa je zrejmé, že policajti prv dav žiadali, aby si prekryli horné dýchacie cesty, to však nepomáhalo, a preto ich napomenuli a chceli si zapísať ich údaje z občianskych preukazov. Následne došlo k potýčke a polícia musela zakročiť.

„Smutným faktom je to, že na záberoch sa objavilo aj niekoľko detí, ktoré pravdepodobne patrili k protestujúcim,“ poukázali policajti s tým, že rovnaký scenár, ako ten, čo sa udial včera v Piešťanoch, bolo možné vidieť aj v uplynulých dňoch – skupina osôb síce príde do predajne v rúškach či respirátoroch, tie však následne dajú dole a nakupujú bez nich. A potom to príde.

„Pri platení si dajú rúška dole a mobily hore. Po bezvýsledných výzvach obsluhy v obchode čakajú na príchod policajnej hliadky a zapnú LIVE vysielanie. Lajky sa len tak hrnú. Čo tam po preplnených nemocniciach a platných vyhláškach,“ konštatovali muži zákona. Vysvetlili, že provokatérov nebudú trpieť, aj z dôvodu, že epidemická situácia na Slovensku je extrémne zlá. Poukázali na to, že nemocnice sa rýchlo plnia, aj z dôvodu nízkej zaočkovanosti krajiny. „Lekári a zdravotníci doslova melú z posledného. Ohrozovanie verejného zdravia takýmito výstrelkami nebudeme trpieť. Policajti denne vykonávajú tisíce kontrol, pričom takéto arogantné správanie je výnimočné. Občania sú v drvivej väčšine prípadov chápaví a bez akýchkoľvek problémov s hliadkami slušne komunikujú,“ upozornili policajti.

Zamysleli sa aj nad tým, prečo autor videa nabádal ľudí, aby nedodržiavali protiepidemické opatrenia, pričom uviedli, že podľa informácií, ktoré na svojom profile zdieľa, je verným fanúšikom dezinformácií a hoaxov. Okrem toho podľa slov polície vytvoril z agresorov obete a skreslil tak štandardný postup policajtov, čím navodil dojem, že policajti utláčajú verejnosť. Policajti upozorňujú, že pre ľudí je najmenej, aby si prekryli dýchacie cesty a pomohli tak zlepšiť situáciu v krajine.

„To, že tretia vlna je tu, plnia sa nám nemocnice a denne máme tisícové prírastky, si policajti nevymysleli. V tak kritickej situácii je nevyhnutné, aby polícia konala a podieľala sa na dohľade nad dodržiavaním mimoriadnych opatrení. Nosenie rúšok a respirátorov je to najmenej, čo občania môžu urobiť. Všetkým zodpovedným občanom za to ďakujeme,“ uzavreli.

K incidentu sa vyjadrili aj mnohí občania, ktorí kroky policajtov oceňujú a v boji s podobnými skupinami osôb ich podporujú. "Dostali sme množstvo podporných a ďakovných správ od občanov pre policajtov, ktorí zasahovali v Piešťanoch. Toto je len ich zlomok. Tieto správy sú dôkazom, že SLOVENSKO STOJÍ ZA POLICAJTMI Z PIEŠŤAN. Ukričané, primitívne, vulgárne a výhražné komentáre sú vo veľkej menšine. Samozrejme všetkými komentármi, ktoré spĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, sa už zaoberáme," napísali policajti na sociálnej sieti.

Trnavskí policajti: Prípad si prevzal RÚVZ

K incidentu sa vyjadrili aj trnavskí policajti, pod ktorých Piešťany spadajú. Tí vysvetlili, že naďalej vyšetrujú samotný priebeh fyzického konfliktu, počas ktorého museli muži zákona použiť donucovacie prostriedky. Potvrdili, že pri incidente boli zranení dvaja policajti a jeden civilista, ktorí boli jednorázovo ošetrení v nemocnici. "Na mieste si celý prípad prevzal vyšetrovateľ a v súvislosti s udalosťou začal trestné stíhanie pre prečiny útoku na verejného činiteľa a výtržníctva. Policajné hliadky obmedzili na osobnej slobode 3 mužov z Nitrianskeho kraja, ktorí sú v súčasnosti umiestnení v CPZ. Nadriadený vyhodnotil, že služobný zákrok bol vykonaný v súlade so zákonom," konštatovala hovorkyňa trnavskej polície Zlatica Antalová.

Okrem toho upozornila, že polícia stotožňuje všetky osoby na videách, ktoré ignorovali výzvy polície. Následne budú stotožnené osoby oznámené na príslušnú hygienu na ďalšie konanie. "Pravdepodobne ide o tie isté osoby, ktoré podobným spôsobom konajú aj v iných okresoch a krajoch. Dve osoby podali po útoku trestné oznámenie pre zneužitie právomoci verejného činiteľa, ktorými sa bude zaoberať Ministerstvo vnútra SR," uzavrela.

Odkaz policajného prezidenta

K celej veci sa vyjadrilo aj ministerstvo zdravotníctva, ktoré policajtom poďakovalo za ich nebojácnosť a to, že tvrdo vymáhajú dodržiavanie opatrení. Vysvetlili, že tie sú účinné len vtedy, ak sa budú dodržiavať a kompetentní budú ľudí kontrolovať v tom, či tak robia. "Policajný prezident Štefan Hamran už v priebehu týždňa avizoval, že odmení dvoch policajtov, ktorí zasiahli v Lidli v Prievidzi," upozornil rezort.

Chystajú odvetu

Na sociálnych sieťach sa však už kopia informácie o tom, že antivaxeri, ktorí boli včera v piešťanskom Lidl, chystajú policajtom odvetu. Okrem toho na Facebooku zverejňujú fotografie, mená a služobné čísla zasahujúcich policajtov, pričom sa snažia dopátrať aj k tomu, kde bývajú. Identitu policajtov zverejnila aj asistentka Kristína Laššáková jedného poslanca – Petra Krupu z ĽSNS.

Lidl: Je to neprípustné, žiadame o pomoc!

K celej veci sa vyjadrila aj spoločnosť Lidl, v ktorej k protestnému nakupovaniu došlo. Ak vysvetlil hovorca obchodu Tomáš Bezák, ich spoločnosť vždy a v plnej miere dodržiavala platnú legislatívu, pričom upozornil, že protipandemické opatrenia sú rovnako záväzné pre nich, ako aj pre občanov. „Pod hrozbou udelenia pokuty máme povinnosť nevpustiť do predajne osobu bez prekrytia horných dýchacích ciest. Pokiaľ sa takáto osoba u nás vyskytne, slušne ju upozorníme a vyzveme na nápravu. V prípade, že k náprave nedôjde, kontaktujeme políciu, ktorá má ako jediná reálnu právomoc riešiť situáciu. Náš personál nemôže nikoho obmedziť na osobnej slobode a ani inak zasiahnuť,“ vysvetlil Bezák.

Upozornil však, že v posledných týždňoch registruje ich spoločnosť čoraz častejšie a koordinované návštevy rôznych skupín, ktoré nerešpektujú nariadené pravidlá, a to najmä povinnosť nosiť respirátor alebo rúška v prevádzkach. Preto všetkých vyzývajú k tomu, aby opatrenia dodržiavali a svoju nespokojnosť s nariadeniami riešili inde, ako v obchodoch. „Takéto incidenty ohrozujú zdravie našich zákazníkov a zamestnancov, pre ktorých zároveň ide o obrovský emocionálny nápor. V súvislosti s udalosťami z posledných dní zvažujeme poskytnutie psychologickej podpory pre našich zamestnancov v daných predajniach,“ vysvetlil Bezák s tým, že tí, ktorí takto konajú, spôsobujú spoločnosti ekonomické škody.

A to z dôvodu, že museli opakovane zatvoriť predajne po príchode policajtov na niekoľko hodín, kým sa situácia nevyriešila. Okrem iného zaregistrovali aj prípady, kedy antivaxeri konzumovali pri takejto „akcii“ potraviny priamo z košíka, a to bez zaplatenia. „Pravidelne si do nákupných vozíkov či na pokladničný pás vykladajú tovar podliehajúci skaze, ktorý takto znehodnotia. Využijeme všetky dostupné právne prostriedky na vymáhanie si spôsobených škôd, pričom finančné prostriedky následne v plnej miere venujeme na boj s ochorením Covid-19 v daných mestách,“ napísali na záver stým, že vyzývajp štátne orgány, aby v danej veci poskytli pomocnú ruku, pretože skúsenosti z posledných dní ukazujú, že nie je v silách prevádzok zvládnuť podobné situácie bez ich pomoci.